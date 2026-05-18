Un violento intento de robo se registró por la tarde en el sector de San Idelfonso, en el distrito de La Tinguiña (Ica), donde dos sujetos que se hicieron pasar por pasajeros intentaron despojar de su mototaxi a un trabajador del transporte.

Fuerte enfrentamiento

El hecho ocurrió alrededor de la 1:59 de la tarde y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo los delincuentes abordaron la unidad simulando ser clientes y, segundos después, atacaron brutalmente al conductor cuando este se disponía a detenerse.

Según las grabaciones, uno de los sujetos se colocó una capucha de color plomo antes de abalanzarse sobre el mototaxista, sujetándolo violentamente del cuello, mientras su cómplice lo golpeaba e intentaba reducirlo para obligarlo a descender del vehículo.

“Lo cogotearon y le lanzaron varios golpes para quitarle la mototaxi”, relataron vecinos de la zona.

Pese a la agresión, el conductor logró resistir el ataque y enfrentó a los delincuentes en medio de forcejeos y golpes. Incluso, en un momento de la pelea, consiguió propinar un puñetazo a uno de los sujetos.

La rápida reacción de un vecino, quien salió armado con un palo para auxiliar al trabajador, terminó frustrando el robo. Al verse descubiertos y superados, los fascinerosos optaron por huir corriendo del lugar.

El mototaxista y el vecino intentaron perseguirlos por varios metros, sin embargo los delincuentes que serían jóvenes entre 20 a 25 años logaron fugar con dirección desconocida.

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