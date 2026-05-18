Clausuran restaurante de Cayma donde murió estudiante

El restaurante Mirador de Chilina fue clausurado temporalmente tras la muerte de un adolescente de 16 años ocurrida el último sábado en el interior del establecimiento, ubicado en la avenida Arequipa, en la zona de Acequia Alta, distrito de Cayma.

Mientras avanzan las investigaciones, el propietario del local permanece detenido en la comisaría de Acequia Alta. La Policía y el Ministerio Público buscan determinar las responsabilidades en torno al fallecimiento del menor, quien murió luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza cuando se encontraba en un elevador del restaurante.

A la llegada de los médicos, no pudieron auxiliar y solo corroboraron la muerte del estudiante.

Según las primeras diligencias, el ascensor habría presentado fallas mecánicas antes del accidente, situación que ahora será evaluada por las autoridades para establecer si existió negligencia en el funcionamiento y mantenimiento del equipo.

La víctima era estudiante de secundaria y vivía en el distrito de Hunter. De acuerdo con la información preliminar, trabajaba los fines de semana en el restaurante junto a otros dos adolescentes, también menores de edad.