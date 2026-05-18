La Policía Nacional del Perú, a través del Área de Investigación Criminal (AREINCRI), viene investigando la muerte de una joven mujer hallada sin vida en el interior de un inmueble ubicado en el pueblo joven Túpac Amaru, en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca.

Levantamiento del cadáver

La tarde de ayer domingo 17 de mayo de 2026, personal especializado realizó el levantamiento del cadáver, en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo con información preliminar, el hecho habría ocurrido la mañana del mismo día, dentro de una vivienda ubicada en el sector Túpac Amaru, lo que ha generado una línea de investigación que apunta a un presunto caso de feminicidio.

La víctima fue identificada como Johana Uribe, que deja a hijos menores en la orfandad y cuyo caso ha causado conmoción entre los vecinos del sector, quienes expresaron su preocupación por los constantes hechos de violencia registrados en la zona.

Según información preliminar, la principal línea de investigación involucra a la pareja de la víctima, un ciudadano extranjero, quien sería el principal sospechoso del hecho. De manera extraoficial, se indicó que el implicado tendría el apellido Magallanes y se encontraría actualmente no habido.

Peritos de criminalística realizaron el recojo de evidencias en la escena del crimen, mientras el Ministerio Público dispuso las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del deceso.

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