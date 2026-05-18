Jueces juran como presidentes de los Jurados Electorales Especiales de Arequipa

Los jueces superiores provisionales José Antonio Meza Miranda, Víctor Raúl Zúñiga Urday y David Sotomayor Saavedra juraron como presidentes de los Jurados Electorales Especiales (JEE) que tendrán a su cargo el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales previstas para el 4 de octubre de 2026.

La ceremonia se realizó en cumplimiento de la Resolución N.° 1123-2026-JNE emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, luego de la designación efectuada por la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

El magistrado José Antonio Meza Miranda asumió la presidencia del Jurado Electoral Especial de Camaná, mientras que Víctor Raúl Zúñiga Urday quedó a cargo del JEE de Caylloma, cuya sede funcionará en Majes. Por su parte, David Sotomayor Saavedra presidirá el Jurado Electoral Especial de Condesuyos, con sede en Chuquibamba.

Asimismo, fueron designados como magistrados suplentes los jueces superiores provisionales Percy Chalco Ccallo, Reynaldo Tantaleán Odar y David Mendiguri Peralta, quienes asumirán funciones en caso sea necesario durante el proceso electoral.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa recordó que desde febrero pasado ya se encuentra instalado el Jurado Electoral Especial de Arequipa, con sede en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero y presidido por el magistrado Jesús Rivera Anco.

Los Jurados Electorales Especiales serán responsables de supervisar y garantizar el correcto desarrollo de las elecciones regionales y municipales, en las que se elegirá a gobernador, vicegobernador, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales.