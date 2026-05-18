La Defensoría del Pueblo confirmó este lunes que asumirá un rol de mediación entre las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y los estudiantes que mantienen tomado el campus universitario desde el pasado 12 de mayo.

Así lo informó el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, durante una entrevista en RPP.

Josué Gutiérrez confirma diálogo con estudiantes

El titular de la Defensoría señaló que la institución viene siguiendo el conflicto desde el inicio de las protestas.

“Nos hemos comprometido ya con los estudiantes que han estado en protesta para poder trasladar toda su plataforma de lucha a las autoridades de la universidad”, indicó.

Además, explicó que también se analizará el contexto del proyecto de ley que propone permitir la reelección de rectores y vicerrectores en universidades públicas.

Defensoría supervisó incidente en estadio de San Marcos

Gutiérrez informó que personal defensorial acudió el domingo al campus universitario luego de reportarse tensiones entre estudiantes y trabajadores vinculados a una iglesia evangélica que había alquilado el estadio sanmarquino para un evento.

Según explicó, el incidente terminó de manera pacífica tras la intervención policial y la supervisión de la Defensoría.

“Hemos estado ahí hasta las 6:30 p.m. (...) estimamos mucho la solución de conflictos en función al diálogo permanente”, sostuvo.

Estudiantes rechazan proyecto sobre reelección de autoridades

La protesta estudiantil se mantiene por sexto día consecutivo.

Los gremios universitarios exigen el archivamiento del Proyecto de Ley 12736, iniciativa que plantea modificar la Ley Universitaria para permitir la reelección de rectores, vicerrectores y decanos.

Asimismo, cuestionan parte del reglamento del Comité Electoral de la UNMSM relacionado con:

El incremento de la valla electoral al 20 %

La implementación del voto virtual

Los estudiantes consideran que ambas medidas afectan la democracia interna de la universidad.

Defensoría pide evaluar viabilidad de reclamos

Josué Gutiérrez señaló que los pedidos estudiantiles deben ser atendidos, aunque precisó que corresponde evaluar si son viables.

Indicó además que buscará conocer si el proyecto de ley será incluido próximamente en la agenda del Congreso.

“Necesitamos atender el reclamo y ver cuán viable es la solución”, afirmó.

Defensor cuestiona representatividad de protestas

El titular de la Defensoría también consideró que no puede afirmarse que la totalidad de estudiantes respalde la toma del campus.

“Que salgan 200 o 500 estudiantes no representa necesariamente a toda la comunidad universitaria”, declaró.

No obstante, insistió en que lo importante es analizar los pedidos planteados y buscar soluciones mediante el diálogo.