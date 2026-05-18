Efectivos policiales de la Comisaría de San Sebastián (Cusco), lograron la intervención y retención de tres menores de edad, presuntos integrantes de una banda delincuencial dedicada a cometer delitos contra el patrimonio, hecho registrado el día 18 de mayo de 2026 en inmediaciones del paradero Santa Rosa de la avenida La Cultura.

Los menores intervenidos, identificados con las iniciales M.H. (16), A.J. (16) y C.A. (16), presuntos integrantes de la banda autodenominada ‘Los Tilines’, fueron retenidos por encontrarse inmersos en la presunta comisión de la infracción a la ley penal contra el patrimonio – robo agravado, en agravio de otro menor de (16) años.

El hecho fue comunicado de inmediato al representante del Ministerio Público. Los menores retenidos y los equipos recuperados fueron puestos a disposición de la Comisaría de La Familia para continuar con las diligencias de ley.

Los vecinos de la zona han exigido a las autoridades una mayor presencia policial, debido a la comisión de todo tipo de delitos en inmediaciones.