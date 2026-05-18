Hallan cuerpo calcinado en el parque Selva Alegre de Arequipa

Un macabro hallazgo se registró la tarde de este lunes en el parque Selva Alegre, en la ciudad de Arequipa, donde fue encontrado un cuerpo completamente calcinado a espaldas de un predio ubicado en la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 14:00 horas, luego de que una trabajadora de la Municipalidad Provincial de Arequipa advirtiera la presencia de restos quemados en la zona y alertara de inmediato a la Policía.

De acuerdo con las primeras versiones, inicialmente se pensó que se trataba de un muñeco incinerado; sin embargo, tras una inspección más detallada, los policías confirmaron que correspondía a un cuerpo humano. El cadáver quedó reducido casi por completo a cenizas y únicamente era visible la forma de la cabeza.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de los restos. La zona fue acordonada mientras peritos de criminalística recogían evidencias que permitan esclarecer las circunstancias de este presunto crimen.

La Policía de la Divincri, Criminalística y la Fiscalía iniciaron las investigaciones para determinar la identidad de la víctima y las causas de la muerte. Asimismo, se revisarán las denuncias por personas desaparecidas reportadas en los últimos días en la ciudad.

Entre los casos que serán materia de investigación figura la desaparición de un hombre que laboraba como personal de seguridad, cuya ubicación permanece desconocida.