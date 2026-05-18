El gerente de Salud de La Libertad, Gerardo Florián, pidió a los padres de familia llevar a sus hijos a los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) para que sean vacunados.

Esto luego de que el Gobierno declarara en emergencia sanitaria por brote de sarampión a diversas regiones del país. Tras precisar que La Libertad no está incluida en esta medida, al no registrar contagios de esta enfermedad, el funcionario recordó la importancia de cumplir con los calendarios de vacunación.

También lamentó que existan personas que no permitan que sus hijos reciban las dosis del Minsa, aduciendo que pagarán para que se las coloquen en clínicas privadas.

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