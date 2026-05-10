El ingeniero Edilberto Ñique Alarcón, exgerente general del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), propuso ayer ejecutar una minuciosa revisión al presupuesto que se está solicitando para terminar la presa “Rafael Quevedo” (anteriormente conocida como Palo Redondo) y la construcción de la tercera línea del sifón Virú, pues dijo que es “exagerado” el monto que se ha estimado.

“Veo con bastante preocupación el incremento de los presupuestos. Este convenio para el contrato G2G (Gobierno a Gobierno), como en otras obras, sirve solamente para robar más dinero al Estado legalmente, porque los presupuestos que se han tenido son más que suficientes para terminar la presa y algunas obras complementarias. Todo eso estaba financiado con dinero de la Corporación Andina de Fomento (CAF)”, indicó.

MILLONES

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) solicitó a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un presupuesto de S/ 944,600,826 para concretar los trabajos de la III Etapa del PECh, pero aún no ha realizado la transferencia correspondiente.

El último viernes, el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, visitó Trujillo y anunció que se aprobó un crédito suplementario para reactivar la III Etapa del PECh, pero no precisó el monto.

Esto ha sido considerado por Edilberto Ñique como una actitud poco seria por parte del mandatario, pues llegar a una región donde la III Etapa de su principal proyecto irrigador está paralizado hace 10 años y no manejar cifras claras y precisas no es aceptable.

“Yo veo que piden más dinero y no hay cuándo se reinicien las obras. Los trabajos en la presa debieron terminar en diciembre de 2017. No entiendo por qué el Estado se demora tanto en tomar una decisión con relación a este proyecto”, cuestionó.

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