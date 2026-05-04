Otra vez la gestión del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Rena Rodríguez, está en la picota por haber permitido que se alquile y use el estadio Chan Chan para un evento bailable con orquestas de cumbia por el Día del Trabajador.

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Tras la actividad social, el recinto deportivo quedó bastante sucio y los vecinos tomaron fotografías de las “torres” de cajas de cerveza en el campo de juego.

Para el exregidor de la MPT José Miranda Prado, esta gestión edil ha convertido al estadio en un “chupódromo”. Sin embargo, denunció que lo que sería mucho más grave es que esta actividad festiva, que congregó a gran cantidad de personas, se realizó en un local que no contaba con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

“El Decreto Supremo N°02-2018-PCM, que aprueba el reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, especifica que cuando un inmueble no está creado para cumplir un determinado fin, en este caso un espectáculo público no deportivo, el local previamente debe contar con certificado ITSE y el evento tiene que tener otra autorización de Defensa Civil”, explicó.

DEBIÓ SUSPENDERSE

Miranda Prado sostuvo que al no contar con el certificado ITSE se debió suspender la fiesta, pues sin ese documento era imposible que obtengan la certificación del espectáculo público no deportivo. “La Gerencia de Fiscalización debió intervenir y suspender la actividad. No lo hicieron y el ilícito se cometió”, dijo.

El exconcejal recordó que el alcalde Mario Reyna es el presidente de la plataforma de Defensa civil y debió exigir el cumplimiento de las normas para prevenir y evitar desgracias.

SU VERSIÓN

Correo se contactó con el burgomaestre trujillano Mario Reyna y en relación al tema indicó, como primer punto, que la fiesta por el Día del Trabajador no fue promovida por la MPT, sino que se trató de un alquiler del recinto.

“El promotor pagó aproximadamente S/ 8 mil conforme lo estipula el Texto Único de Servicios No Exclusivos de la entidad municipal para el alquiler del estadio Chan Chan”, apuntó. Mario Reyna reconoció que el recinto deportivo en conjunto no cuenta con el certificado ITS; no obstante, mencionó que para la fiesta por el Día del Trabajador, el promotor sí cumplió con obtener una certificación para un espectáculo público no deportivo, pues mostró su plan de seguridad, planos de distribución y verificación de estructura de escenario. El alcalde minimizó los cuestionamientos a esta situación y dijo que lo que debe resaltarse es que ahora se cuenta con un escenario (estadio Chan Chan) que podría servir para este tipo de eventos. Además, informó que ya se ha dispuesto obtener el certificado ITSE de la parte que corresponde al campo de juego y al área del polideportivo. “Recuerden que este escenario estaba abandonado, lo hemos recuperado y ahora muchas organizaciones lo necesitan. No obstante, vamos a revisar las cosas para no perder la finalidad, que es el deporte atlético”, acotó.

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