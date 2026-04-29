La delincuencia está incursionando en las instituciones educativas de la región La Libertad. Padres de familia del colegio Cartavio, en Ascope, denunciaron que malos estudiantes venderían y consumirían drogas al interior de ese plantel, por lo que exigieron la inmediata intervención de las autoridades.

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Esta revelación ha generado alarma en la comunidad educativa, teniendo en cuenta que en el último mes también se alertó sobre el consumo de estupefacientes en un centro educativo de Chepén y el decomiso de dos armas de fuego en mochilas de colegiales de Trujillo.

Intervención

La mañana del lunes, la Policía llegó hasta el colegio Cartavio tras ser alertados que un estudiante habría sufrido mareos por consumir drogas dentro de ese plantel. Luego de esto, con autorización de los padres de familia y la plana directiva de esa institución, los agentes revisaron dos aulas y en una de ellas encontraron una bolsita que contenía marihuana.

Además, ayer, mientras padres de familia exigían la inmediata intervención de las autoridades, otro estudiante fue descubierto en aparente estado de drogadicción. “En el aula de mi hija se llevó a un alumno con sobredosis. No es el primer caso, una vez un menor botó la droga por la ventana. No me parece justo que si un chico vende y consume, malogre a nuestros hijos. No me parece que por culpa de otros niños se esté malogrando a nuestros hijos”, indicó la madre de una estudiante de tercero de secundaria.

Hasta el lugar de la protesta llegó el gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez. Tras escuchar los pedidos de los padres de familia, se dispuso que los estudiantes involucrados en estos hechos reciban atención en un espacio alterno, con acompañamiento de profesionales especializados y docentes.

Además, anunció que representantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) llegarán a ese colegio para “establecer un programa de atención inmediata”. Detalló que con esto se busca “concientizar a los estudiantes cuáles son los riesgos del consumo o venta de estupefacientes”. Además, se orientará a padres de familia para que sepan responder ante este tipo de casos.

Peligro

Este es el segundo colegio en donde se usarían drogas. A inicios de mes se difundieron videos en donde aparecerían alumnos del plantel Zoila Hora de Robles consumiendo sustancias tóxicas, por lo que la Gerencia de Educación también intervino.

Además, dos escolares de la institución educativa Cecat Marcial Acharán, en Trujillo, fueron intervenidos el 16 de abril con un arma de fuego. Los estudiantes, de 13 y 14 años, llevaban el revólver en una mochila.

Asimismo, el 24 de abril, también se atrapó a dos alumnos del centro educativo Los Pinos con una pistola. Los menores infractores, de 14 y 15 años, son investigados por la Fiscalía de Familia.

El gerente de Educación confirmó que en los casos en donde se hallaron armas se realizan charlas en conjunto con la Policía, la Sucamec y el Colegio de Psicólogos.