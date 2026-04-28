Rosario Fernández Bazán, excandidata a la presidencia de la República por el partido Un Camino Diferente, confirmó su postulación al Gobierno Regional La Libertad.
En sus redes sociales, posteó una entrevista en donde aseguró que irá como candidata designada a gobernadora. Sin embargo, pidió mesura porque la oficialización de las listas se hará tras las elecciones internas de ese partido, que se desarrollarán en mayo. “Pero, estamos aspirando a la gobernación”, dijo.
La excandidata presidencial también se pronunció por la decisión de su hermano, el exalcalde de Trujillo Arturo Fernández, quien dijo que formará su propia organización política. “Yo he decidido quedarme en los huaquitos. Él ha decidido formar un partido y lo voy a apoyar siempre”, acotó.
También confirmó que Un Camino Diferente postulará candidatos a municipalidades y gobiernos regionales a nivel nacional.
Al 96.380% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Rosario Fernández se ubica en el puesto 19 —con 125,015 votos— de 36 candidatos presidenciales. A nivel de La Libertad, se ubicó en la cuarta posición.
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