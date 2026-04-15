Los candidatos que se dicen “favoritos” para ganar las próximas elecciones municipales y regionales que se desarrollarán el próximo 4 de octubre postularán en cinco partidos que perdieron su inscripción porque no pasaron la valla electoral en los comicios del 12 de abril: Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Apra, Somos Perú y Un Camino Diferente.

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Ellos son

A nivel nacional postularon para las elecciones generales 36 partidos políticos. La votación en La Libertad castigó a las agrupaciones que han gobernado o tienen a los políticos que, en el papel, tenían mayor acogida.

De acuerdo con los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), APP, en la región, se ubica en el puesto 11, con un 3.312% de los votos. Este partido controla el Gobierno Regional desde hace 11 años: ganó dos elecciones con César Acuña para las gestiones 2015-2018 y 2023-2026 (en ambas renunció para postular a la presidencia), y se alzó con una victoria más de la mano de Manuel Llempén (periodo 2019-2022). Ahora, para octubre, pretende postular a Martín Namay.

Al municipio de Trujillo, en tanto, inscribieron la precandidatura de Mario Reyna, aunque el actual alcalde ha dicho que evalúa su postulación porque el partido no pasó la valla.

En el puesto 12 se ubica el Apra, con un 2.999% de votos. Este partido, que recuperó su inscripción para estas elecciones, ganó dos veces la Región (2003-2006 y 2007-2010) y en el municipio de Trujillo tuvo nueve gobiernos, hasta que en 2006 perdió a manos de APP.

Acá se perfilan como candidatos Julio César Morán, al Gobierno Regional, y Luis Zavala para Trujillo.

En La Libertad, Podemos Perú se ecuentra en la ubicación 13 (2.003% de preferencias). Esta agrupación postulará al Gobierno Regional a Elías Rodríguez, quien en los últimos comicios regionales quedó en segundo lugar. A Trujillo llevaría a Robert De La Cruz, actual consejero regional y crítico de la gestión de APP.

En la ubicación 17 (0.579%) figura Somos Perú, partido que ya sabe lo que es ser gobierno en esta parte del país. Los somistas ganaron el municipio de Trujillo para el periodo 2023-2026, con Arturo Fernández como burgomaestre (vacado en 2024) y Mario Reyna como primer regidor (reemplazó a Fernández en la alcaldía). Sin embargo, ambos renunciaron a esa agrupación poco después de iniciar la gestión.

Acá postularán Aldo Carlos Mariños a la Región y el congresista Enrique Alva a la comuna.

En los comicios del 12 de abril le fue mejor, a nivel regional, a Un Camino Diferente; pero no le alcanzó para pasar la valla electoral. En La Libertad se ubica en el puesto 8, con un respaldo de 8.914%. Desde ese partido han anunciado que llevarán como candidato a la Región a Arturo Fernández. Él iría como invitado, debido a que renunció a esa agrupación en marzo último. En tanto, a Trujillo postularía Jesús Velásquez.

CASTIGO

Para el exalcalde de El Porvenir Paúl Rodríguez, el resultado de las elecciones sería un “castigo” de la población porque se siente “desatendida de sus autoridades”. “El pueblo siente que las autoridades están alejadas de los problemas que los aquejan y prefieren optar por nuevos candidatos. Este es un castigo a la clase política, a quienes han sido autoridades en los últimos años”, aseguró.

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