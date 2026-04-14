El conteo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) está permitiendo conocer cómo se moverán los hilos de la próxima Cámara de Diputados. En La Libertad, de acuerdo al especialista en derecho electoral Tomás Alva, tres partidos políticos habrían asegurado un escaño en el nuevo Parlamento.

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“Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú van a entrar con diputados sí o sí y parece que el Partido de Buen Gobierno está peleando para obtener uno”, indicó el especialista.

Voto a voto

Según reportes preliminares, el partido liderado por Keiko Fujimori obtendría tres escaños. Ellos son peleados voto a voto por Gilmer Trujillo Zegarra, Leticia Leiva Bailón, Geanmarco Quezada Castro y Miguel Vivanco Reyes.

Renovación Popular se haría de una curul y sería ocupada por el actual congresista Diego Bazán Calderón, quien puntea la elección en su partido.

Juntos por el Perú también se haría de un escaño. Acá lidera la votación Marino Lavado Valdivia.

En el Partido del Buen Gobierno la primera opción la tiene Nora Llaque Linares, que según la Onpe duplica en votos a su más cercano perseguidor.

El último cupo aún está peleado. De acuerdo a las cifras repartidoras, cabe la probabilidad que Fuerza Popular o Juntos por el Perú sumen un escaño más o que el Partido Cívico Obras o Ahora Nación se metan en la pelea por ingresar al Parlamento.

Se pronuncian

Diego Bazán, de Renovación Popular, dijo que esperará los resultados oficiales para pronunciarse. “Hay que esperar a ver lo que sucede, no me dejaría guiar ni celebraría el triunfo todavía, así aparezcamos en segunda vuelta. Esto requiere mesura y mucha responsabilidad, esperemos el conteo de votos”, aseguró.

Geanmarco Quezada, de Fuerza Popular, también se mostró cauto y dijo que también esperarán que termine el conteo de la Onpe.

Presidencial

En medio de la incertidumbre por los resultados de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue contando los votos.

De acuerdo con información del organismo electoral, al 61.081% de actas contabilizadas, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se consolida con un 16.891%, lo que le da el pase a la segunda vuelta.

Rafael López Aliaga de Renovación Popular, en tanto, tiene 13.800% de votos válidos, mientras que Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno tiene 12.474%. Es decir, la diferencia entre ambos candidatos es de poco más de un punto.

Más abajo están Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras (9.945%), Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (8.620%), Carlos Álvarez de País para Todos (8.371%), y Alfonso López Chau de Ahora Nación (7.686%).