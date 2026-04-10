El consejero regional por la provincia de Trujillo Robert De La Cruz Rosas anunció que elevará una queja ante los máximos representantes de la Contraloría General de la República por la demora que presuntamente están evidenciando en La Libertad para realizar acciones de control en casos “emblemáticos” que se han denunciado con varios meses de antelación.

Dijo que evidencia de lo que está cuestionando es el Oficio N º 000304-2026, emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional (GORE) La Libertad mediante el cual le notifican que “recién” el 31 de marzo de 2026 iniciaron una auditoría de cumplimiento a la adquisición de camionetas y motos para la Policía Nacional del Perú (PNP), cuando él y otros de sus colegas habían denunciando en octubre del año pasado que los vehículos se estaban empolvando en un almacén de la avenida España, en Trujillo.

CASOS

De La Cruz recordó que en agosto de 2025 denunció que el GORE La Libertad compró menajería para los comedores populares por S/ 950,071,40, pero lejos de entregarlos inmediatamente, la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social del GORE La Libertad mantenía los utensilios almacenados.

Es más, el consejero mencionó que en marzo de 2025 sacó a la luz que maquinaria pesada comprada por el GORE La Libertad permanecía inactiva en un almacén a pesar de la emergencia por lluvias y huaicos.

“Esa maquinaria recién fue entregada cuando César Acuña (exgobernador de La Libertad) renunció al cargo en octubre de 2025. De estos casos la Contraloría no se ha pronunciado. A mí esta actitud me llama la atención, porque en este órgano de control están con la parsimonia, lentos y por eso vamos a realizar un llamado de atención”, recalcó.

En ese sentido, indicó que en la próxima sesión de Consejo solicitará que el pleno apruebe un acuerdo para respaldar la queja que presentará.

“Vamos a evacuar un acuerdo regional para exhortar a la Contraloría a fin de que priorice las investigaciones y pronunciamientos en casos emblemáticos. Por ejemplo, la construcción del Hospital Santa Isabel en El Porvenir está paralizado y el de Otuzco también, pero no hay intervención del órgano de control. Cuando son casos evidentes tienen que avanzar con celeridad”, agregó.

Correo trató de obtener una versión del jefe de la Contraloría en La Libertad, Eduardo Alvarado, pero desde el área de Comunicaciones nos dijeron que solo se declara de acciones de control ejecutadas.