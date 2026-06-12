Maná anunció su esperado regreso al Estadio San Marcos el próximo 2 de diciembre, con un concierto que marcará su única presentación en Perú durante 2026. La fecha forma parte de Vivir Sin Aire Tour, una gira especial de estadios con la que la banda celebrará cuatro décadas de trayectoria recorriendo algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica.

Vivir Sin Aire Tour recorrerá algunos de los estadios más importantes de Latinoamérica: el Vive Claro de Bogotá (28 de noviembre), el Estadio San Marcos de Lima (2 de diciembre), el Monumental de Santiago de Chile (5 de diciembre) y el River Plate de Buenos Aires (12 de diciembre) y Estadio GNP Seguros en CDMX (17 de diciembre).

Con más de 50 millones de discos vendidos, 11 álbumes de estudio y un legado que ha trascendido generaciones y fronteras, la agrupación regresa a uno de los escenarios más importantes de Perú para celebrar 40 años de historia junto a su público.

Vivir Sin Aire Tour reunirá los himnos que han definido la carrera de Maná y marcado la historia del rock en español, en una producción de gran formato diseñada para conmemorar uno de los aniversarios más importantes de su trayectoria.

"Vivir Sin Aire Tour", es una gira especial de estadios con la que la banda celebrará cuatro décadas de trayectoria recorriendo algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica.

El anuncio llega en un momento excepcional para MANÁ. Su reciente participación en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ los colocó nuevamente frente a millones de espectadores alrededor del mundo, reafirmando su vigencia como una de las agrupaciones más importantes de la música latina. SOBRE MANÁ

Formado en 1986 en Guadalajara, Jalisco, Maná llevó el rock en español al público mainstream, fusionando rock clásico, reggae y pop con ritmos latinos. Con 11 álbumes y más de 50 millones de copias vendidas, 1.3 mil millones de reproducciones al año en Spotify y la impresionante cifra de 12.1 mil millones de vistas acumuladas en YouTube, la banda MANÁ ha establecido el estándar del rock latino. Recientemente ‘Oye Mi Amor’ protagonizó el álbum de Dua Lipa: “Live From Mexico” , Fher aparece como el único artista invitado dentro del proyecto.

Su innovador álbum “Dónde Jugarán los Niños” es el disco de rock latino más vendido de la historia. Durante 40 años, la incansable pasión de la banda por los shows en vivo los ha llevado a más de 30 países, dejando una estela de momentos inolvidables y trascendentales.