David León Flores, abogado de Nadine Heredia, presentó ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional un pedido para que se extiendan los efectos de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el proceso por lavado de activos seguido contra Ollanta Humala.

La solicitud, ingresada el 31 de julio, plantea dejar sin efecto todo el proceso penal seguido contra la ex primera dama, desde las investigaciones preliminares hasta la condena de 15 años impuesta en su contra. Según la defensa, los hechos atribuidos tienen el mismo origen jurídico y fáctico que los imputados a Ollanta Humala.

Según la defensa, el fallo del TC estableció que los hechos relacionados con el financiamiento de las campañas de 2006 y 2011 no configuraban el delito de lavado de activos en esos periodos, por lo que dicha conclusión también debe aplicarse a Nadine Heredia.

La defensa de Nadine Heredia sostiene que la imputación en su contra forma parte del mismo núcleo de hechos atribuido a Ollanta Humala, al estar relacionada con la recepción y uso de fondos para las campañas presidenciales.

El documento legal señala que no existieron hechos independientes atribuidos a la ex primera dama, sino una actuación conjunta relacionada con los mismos activos presuntamente provenientes de Venezuela y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

La defensa de Nadine Heredia sostiene que mantener el proceso únicamente contra ella implicaría una aplicación diferenciada de la ley, debido a que los hechos atribuidos coinciden con aquellos que el TC declaró como no constitutivos de delito.

“Se solicita que esta Sala reconozca, dentro del proceso penal de su competencia, que la razón objetiva por la cual el Tribunal Constitucional declaró inválida la persecución seguida contra Ollanta Moisés Humala Tasso resulta igualmente aplicable a quienes fueron procesados por los mismos hechos y bajo la misma calificación jurídica”, señaló el escrito presentado por León Flores.

La defensa basa su pedido en que el TC determinó que la modalidad de “receptación patrimonial” del lavado de activos no existía en la legislación peruana cuando ocurrieron los hechos investigados en 2006 y 2011, pues fue incorporada recién en noviembre de 2016.

El recurso presentado por la defensa no solo alcanza a Nadine Heredia, sino que también solicita el archivo definitivo del proceso para el extesorero Mario Julio Torres Aliaga y el Partido Nacionalista Peruano, en su condición de persona jurídica.

El abogado León Flores sostiene que la participación de Mario Julio Torres Aliaga estuvo relacionada únicamente con la supuesta simulación de aportes para la campaña de 2011, una conducta que, según el TC, no tenía relevancia penal en ese periodo.

Respecto al Partido Nacionalista Peruano, la defensa sostiene que su inclusión en el proceso no cuenta con una base fáctica independiente y que no puede mantenerse si desapareció el supuesto delito que sustentaba su incorporación.