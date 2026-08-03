El vocero de la bancada de diputados de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, solicitó formalmente que se inicie un procedimiento disciplinario y se disponga la suspensión cautelar del diputado Julián Pérez Mallqui, denunciado el último jueves por presunta agresión física y psicológica contra su expareja.

La medida se produjo después de que Pérez Mallqui fuera liberado el sábado, una vez cumplidas las 48 horas de detención en flagrancia que permaneció en la Comisaría de San Miguel.

De acuerdo con el documento al que accedió RPP, la bancada remitió el caso a su Comisión de Disciplina al estimar que los presuntos hechos imputados al legislador contravienen las normas éticas de la agrupación política.

El vocero señala que la situación amerita una actuación inmediata en el marco de las normas internas, con el fin de asegurar una investigación transparente por la presunta agresión denunciada.

“Me dirijo a ustedes para que, en el marco de sus atribuciones y de la normativa legal vigente, se dispongan las acciones correspondientes respecto al diputado Juan [sic] Pérez Mallqui , en relación con los hechos que se vienen investigando sobre agresión contra su pareja, situación que reviste especial gravedad por constituir una conducta incompatible con los principios de ética y de respeto a la mujer”, indica Zunini en dicho documento.

“En ese sentido, solicito que, en el marco de las atribuciones conferidas a vuestra Comisión, se disponga el inicio inmediato de las acciones disciplinarias así como la imposición de medida cautelar de suspensión, a fin de que los hechos sean procesados en el marco de nuestro Reglamento”, añade el vocero en su solicitud.

En el pronunciamiento, el partido ratifica su compromiso con la protección de los derechos humanos y con la garantía del derecho de toda persona a vivir libre de violencia.

“Como Grupo Parlamentario, se debe mantener una posición firme e inquebrantable de rechazo a toda forma de violencia, venga de donde venga, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y una vida libre de violencia”, se visualiza en la solicitud.