Las organizaciones políticas Perú Libre, de Vladimir Cerrón, y Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, utilizaron recursos del financiamiento público directo para publicar libros que posteriormente fueron observados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), según reveló un reportaje de Punto Final.

De acuerdo al organismo electoral, ambos partidos destinaron dinero proveniente del Estado a publicaciones que no cumplen con los fines de capacitación, formación política o investigación establecidos en el reglamento vigente.

PERÚ LIBRE

En el caso del partido del lápiz de Vladimir Cerrón, se destinó S/31 383 para la edición del poemario “El amor y la investigación”, una obra colectiva en la que participa el excongresista Waldemar Cerrón, junto a otros militantes como Bertha Rojas López (madre del prófugo Vladimir Cerrón). El texto no supera las 100 páginas.

El proyecto comprendió un taller literario valorizado en S/14 383, la impresión de los ejemplares en S/17 000 y el pago a un docente encargado de dictar la capacitación por S/9 200. La ONPE concluyó que tanto el taller como el poemario tienen un contenido predominantemente artístico y literario, no constituyendo un plan de gobierno, propuesta de desarrollo nacional o programa ideológico en los términos que exige la RFSFP. Ambos gastos constituyen un uso indebido de financiamiento.

RENOVACIÓN POPULAR

Respecto a Renovación Popular, se financió con US$ 6.400 para la elaboración del libro digital “Mi gallo es el chancho”, escrito por Francisco de Pierola y presentado en marzo de este año, en plena campaña presidencial.

Si bien el contrato señalaba la elaboración de una historia del partido, la ONPE advirtió que el contenido, de 42 páginas, se concentra principalmente en la trayectoria de Rafael López Aliaga, relatando e ilustrando pasajes de la vida del líder y la experiencia del autor en conocerlo y cómo se ganó su amistad. No se habría constituido un trabajo de investigación sobre problemas nacionales o regionales.

Sumado a ello, la organización política no acreditó que el autor contara con la experiencia en investigación requerida ni se presentó al menos dos cotizaciones de proveedores para argumentar la contratación. Al respecto, Fernando Sandoval, representante legal de Renovación Popular, indicó que estas observaciones están en evaluación y se pronunciarán una vez que la ONPE emita una decisión.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y MARCO LEGAL

Según explicó el experto en derecho electoral, José Manuel Villalobos, el financiamiento público directo tiene como finalidad que los partidos destinen estos recursos a fines positivos: una parte para su financiamiento ordinario y la otra mitad para capacitación, formación de sus cuadros políticos e investigación académica del partido, requisitos que, según la ONPE, no se estarían cumpliendo en ninguno de los dos casos.

Cabe señalar que Perú Libre recibió más de S/10,7 millones de financiamiento público directo durante los últimos cinco años, mientras que Renovación Popular tuvo un aproximado de S/9.5 millones.