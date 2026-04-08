Las agrupaciones políticas Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú empezaron a mostrar sus cartas de cara a las elecciones municipales y regionales del 4 de octubre. En tienda apepista, ayer Martín Namay oficializó su postulación al Gobierno Regional La Libertad, mientras que en el partido del corazón Aldo Carlos Mariños renunció a la Municipalidad Provincial de Pataz (MPP) para tentar el cargo que tiene la gobernadora Joana Cabrera.

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El elegido

Namay, actual responsable político de APP, aseguró que su postulación se dará tras obtener el respaldo de su líder, César Acuña, así como de los dirigentes de las 12 provincias liberteñas.

“Hemos presentado oficialmente al comité electoral del partido nuestra precandidatura al gobierno regional para participar de las elecciones primarias, conforme al cronograma electoral”, aseguró.

El alfil apepista para las elecciones de octubre fue alcalde y tres veces regidor del municipio de La Esperanza, entre 2007 y 2022. Además, fue gerente general de la comuna de Huanchaco y del Gobierno Regional La Libertad.

Se va

Por Somos Perú postulará Aldo Carlos Mariños, quien ayer renunció al municipio de Pataz. “A partir de mañana (hoy) dejo de ser el alcalde y paso a ser un ciudadano a quien nadie pueda denunciar por lo que exprese y denuncie, en donde el Jurado no se entrometa. Señores del Jurado, les comunico a ustedes que mañana vuelvo a ser un ciudadano cuya voz se va a hacer muy fuerte y ahí no va a haber forma de callarme”, aseguró.

Esta última referencia la hizo porque el Jurado Electoral Especial de Trujillo determinó que vulneró el principio de neutralidad al difundirse propaganda electoral en donde se promueve su postulación a la Región. También se le ordenó que retire la publicidad política.