El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró inadmisible la apelación a la resolución que excluyó de las elecciones a Arturo Fernández Bazán, quien postulaba a la vicepresidencia de la República por el Partido Un Camino Diferente.

VER MÁS: JEE excluye a Arturo Fernández de elecciones por no declarar sentencia por difamación

Como informó Correo, el exalcalde de Trujillo fue sacado de la contienda electoral tras confirmarse que tiene “una condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad vigente”, por el delito de difamación agravada.

Ante esto, el 6 de abril, Un Camino Diferente apeló el fallo. Sin embargo, su “escrito no se encuentra autorizado por abogado colegiado habilitado ni la personera legal señala ser abogada y como consecuencia no consigna el número de la colegiatura”. Además, “no adjunta al escrito de apelación un comprobante de pago por concepto de tasa electoral”.

El Jurado, el 6 de abril, le dio un día hábil para subsanar las observaciones, “bajo apercibimiento de declarar improcedente el recurso impugnatorio, en caso de no hacerlo”.

De corregir la apelación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá convocar a audiencia para resolver en última instancia el proceso iniciado contra Arturo Fernández.