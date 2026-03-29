El empleo formal de mujeres en el sector privado en La Libertad creció en 7.3 % en 2025, lo que significó 8,472 puestos de trabajo adicionales en comparación al año anterior.

En efecto, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro Regional de Planeamiento Estratégico (Cerplan), se ha podido determinar que en noviembre de 2025, el empleo femenino en el campo privado formal en La Libertad alcanzó 124, 704 puestos de trabajo, mientras que en 2024 hubo 116, 232 trabajadoras registradas en este departamento.

AL DETALLE

Según las principales características demográficas, se pudo determinar que 43,069 mujeres (34.5%) con empleo fueron menores de 29 años, mientras que las adultas de mayores de 30 años a más fueron 81, 635 (65.5%).

En tanto, las mujeres con nivel educativo primaria que ocuparon un puesto de trabajo fueron 5,403 (4.3%), secundaria 79,550 (63.8%), las que cursaron educación técnica 11,744 (9.4%), y nivel superior 27,639 (22.2%).

Ahora bien, 105,346 mujeres (84.5%) tuvieron contrato a plazo fijo, mientras que 18,986 (15.2%) fue a plazo indeterminado.

EMPRESAS

Con respecto al tamaño de las empresas 21,865 (17.5%) mujeres fueron contratadas para laborar en empresas de 1 a 10 trabajadores.

En tanto, 16,449 (13.2%) laboraron en compañías que tienen entre 11 a 100 trabajadores y 86,390 (69.3%) lo hicieron en empresas con más de 101 colaboradores.

El Cerplan precisa que considerando el tamaño de entidad, el incremento del empleo se generó principalmente en empresas de 11 a 100 trabajadores (10.4%), seguido por compañías de 101 a más (7.2%), y de 1 a 10 (5.6%).

Otros detalles importantes indicados por el Cerplan tienen que ver con el hecho de que los puestos laborales ocupados por mujeres en el sector formal privado se concentraron principalmente en la actividad extractiva con un total de 38,341. La segunda actividad económica con mayor número de trabajadoras fue manufactura, con 35,104 puestos de trabajo, seguida por la actividad servicios (32,672), comercio (12,704), y construcción (2,090).

En noviembre de 2025, la remuneración promedio mensual en el sector formal privado de mujeres en La Libertad fue de S/ 1,827.

No obstante, un detalle a resaltar es que en abril de 2025 se alcanzó un máximo histórico de remuneración promedio en mujeres, pues llegó a S/ 1,902.

Ángel Polo Campos, gerente del Cerplan, calificó como positivo este aumento de puestos de empleos en mujeres en La Libertad y precisó que el mayor número de fuentes de trabajo se dan en el sector extractivo en la agricultura, debido a que es el rubro que más creció en producción en 2025.

Dijo que de ahí la importancia de que los trabajos en la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh) se reactiven, pues eso significaría más fuentes de empleo.