El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo inició procedimientos sancionadores contra la gobernadora Joana Cabrera Pimentel y cinco alcaldes de la región La Libertad porque durante sus gestiones se habría difundido publicidad estatal no autorizada.

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Región. Entre el 21 y el 22 de marzo, fiscalizadores emitieron dos informes en los que precisan que el 9 de ese mes detectaron que el Gobierno Regional había instalado un banner en el frontis del colegio Ramiro Ñique Espíritu, en Moche, Trujillo, y un cartel en la calle Manuel Porturas, en la provincia de Santiago de Chuco. En el primero anunciaba una campaña contra el dengue y en el segundo el inicio de trabajos en el instituto Víctor Andrés Belaúnde.

Los documentos precisan que, hasta el 19 de marzo, la entidad no presentó su reporte posterior de publicidad, lo que sería una infracción. “Habiéndose detectado la difusión de publicidad estatal el 09.03.2026, correspondía que la entidad haya realizado la presentación del reporte posterior dentro de los 7 días hábiles posteriores al inicio de la difusión, esto es, hasta el 18.06.2025”, indica el documento.

ALCALDES

Quien también está en la mira del Jurado es el alcalde de Moche, Roberto Chávez. Su gestión colocó un cartel anunciando la “ampliación de servicios de espacios públicos urbanos en la plaza central del centro poblado Curva de Sun”. La publicidad se detectó el 10 de marzo y hasta el 23 de ese mismo mes no fue reportada al JEE.

​La autoridad edil de Laredo, Sergio Vílchez, también habría infringido las normas, pues su administración instaló un panel en donde no solo promocionaba la construcción del estadio municipal de Menocucho, sino también su nombre y cargo, lo que está prohibido.

Asimismo, se le inició un proceso sancionador al alcalde de Salpo (Otuzo), Sigifredo Rojas Guevara, porque se detectó que a las afueras del municipio se entregaban trípticos que daban la bienvenida a ese distrito, pero, además, llevaban el nombre del burgomaestre.

Quien también habría vulnerado las normas es la autoridad edil de Pueblo Nuevo (Chepén), José Suing. A él le abrieron dos procedimientos porque su gestión colocó carteles que anunciaba una obra vial y trabajos de saneamiento. Sin embargo, ambos también publicitaban su nombre y cargo.

El alcalde de Huaylillas (Pataz), Flavi Olortegui, es otra autoridad que habría vulnerado la ley electoral al promocionar su nombre en un panel que se instaló en la carretera del anexo Chungana.