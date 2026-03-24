Al cierre de 2025, La Libertad registró 871,314 trabajadores en el sector informal, menor en 9,803 personas frente a 2024. Con esta cifra, la tasa de empleo informal se ubicó en 72.6% el año pasado, según datos de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) consignados por ComexPerú.

De esta manera, La Libertad se convirtió en la cuarta región de todo el país que más progresó en reducción de la informalidad laboral.

ESCENARIO

El gremio empresarial también precisó que el resultado “fue menor en 1.3 puntos porcentuales respecto al nivel de 2024, año en el que la tasa de informalidad en la región llegó a 73.9%”. No obstante, añadió que se ubicó por encima del promedio nacional, que con 12.3 millones de trabajadores alcanzó una tasa de informalidad laboral del 70.2%.

“En detalle, el empleo informal en la región La Libertad se concentró en el sector agropecuario, con 307,868 personas. Este rubro fue seguido por el sector comercio, con 159,390 trabajadores en la informalidad, y por otros servicios, con 92,211 trabajadores”, puntualizó.

Por sector económico, según ComexPerú, la mayor tasa de informalidad se registró en la pesca (97.7%), seguido de agropecuario (83.4%) y alojamiento y restaurantes (87.1%). “Asimismo, los sectores construcción (81.3%), transporte y comunicaciones (77.5%) y comercio (74.7%) también reportaron tasas elevadas. Continúan la lista distribución de electricidad, gas y agua (72.7%), manufactura (70.7%), minería e hidrocarburos (67.5%), otros servicios (46.8%) y administración pública (22%)”, agregó.

MÁS TRABAJO

En cuanto al nivel de empleo en la región en el mismo año, 1,200,763 liberteños contaron con trabajo, de acuerdo con las cifras de EPEN. Esto significó 8,477 empleos más respecto a los resultados de 2024.

ComexPerú detalló además que “la mayoría de la creación de empleo se concentró en los sectores agropecuario (+27,587), otros servicios (+5,296) y transporte y comunicaciones (+5,270)”.

No obstante, explicó que “el resultado fue limitado por el desempeño negativo, sobre todo en los sectores comercio (-17,847), manufactura (-9,307) y construcción (-7,215).