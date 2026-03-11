El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo determinó que la gobernadora Joana Cabrera Pimentel infringió el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, luego de que corroborara que el Gobierno Regional de La Libertad promocionó una obra vial de Trujillo a través de dos carteles.

VER MÁS: Más de 1,5 millones de electores tiene La Libertad

El ente electoral, el último 9 de marzo, dispuso remitir copia del expediente a la Contraloría General de la República, “para que proceda conforme a sus atribuciones”. También exhortó a Cabrera Pimentel para “que, en lo sucesivo, observe estrictamente las disposiciones normativas referidas a publicidad estatal”.

El caso. El proceso contra la gobernadora regional inició el pasado 13 de enero, cuando el Área de Fiscalización del JEE alertó sobre la vulneración a la norma electoral.

En el informe se precisa que se colocaron dos carteles en los que se anuncia la construcción de la nueva avenida César Vallejo, que va desde Federico Villarreal hasta Pumacahua (El Porvenir). También se precisa que, pese a que el Jurado solicitó el retiro de las propagandas, solo se quitó una de ellas.

Ante esto, el 26 de enero, se determinó la Infracción. Luego, la gobernadora apeló la resolución, el 2 de febrero. Sin embargo, el 24 de ese mismo mes, el Jurado declaró infundado su pedido, ratificando la vulneración electoral.

NO SE SALVA

Hay que indicar que Joana Cabrera, en sus descargos por este caso, dijo que los carteles colocados “constituyen acciones de comunicación informativa realizadas por el contratista de la obra, por lo que no configuran publicidad estatal, toda vez que el Gobierno Regional de La Libertad no habría empleado recursos públicos para su elaboración y difusión”. Pese a ello, el Jurado la infraccionó.