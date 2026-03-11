El usuario del servicio de transporte vive su propio vía crucis por el incremento en el precio de los combustibles. En los últimos dos días, varias compañías de microbuses, combis y colectivos incrementaron sus costos entre 50 y 60 céntimos, mientras que los taxis ahora cobran entre 2 y 3 soles más por destino. El alza también se da en los vehículos que brindan servicio interprovincial.

VER MÁS: Lanzan programa “Aprendiendo con Energía” a directores de instituciones educativas en La Libertad

Golpe al bolsillo

En Trujillo, los transportistas usan, en su mayoría, Gas Licuado de Petróleo (GLP). Este combustible, hasta ayer, dependiendo de los grifos había duplicado sus precios, en comparación a la semana pasada.

En la cuadra 12 de la avenida América, por ejemplo, se ubica una estación de servicios en donde el GLP costaba S/ 11.90. Acá, había una fila de vehículos esperando ser atendidos, pues, según dijeron taxistas, era uno de los puntos en donde más barato conseguían este combustible.

En efecto, en otros grifos los precios eran superiores. Por ejemplo, entre las avenidas Miraflores y Federico Villarreal se vendía a S/ 13.99.

El alza ha originado que los conductores suban las tarifas de servicio. Las combis incrementaron de S/ 2 a S/ 2.50 el valor de los pasajes. Estos son los casos de las empresas Miramar y Las Delicias, que cubren rutas que van desde Florencia de Mora hasta Moche, y Nuevos Girasoles, que va de Trujillo a La Esperanza.

Lo mismo ocurrió con “Luz Divina” (ruta El Porvenir - Trujillo) y Titanic Express (Florencia de Mora-Trujillo-El Milagro).

En lo que respecta a microbuses, se corroboró que Nuevo California S. A. elevó su tarifa de S/ 2 a S/ 2.60.

Los colectivos, en tanto, elevaron el pasaje de S/ 2.50 a S/ 3.00. Algunos de ellos son los que cubren la ruta Trujillo - Alto Trujillo, La Esperanza - Trujillo y Víctor Larco - Trujillo.

En el caso de los taxis, ahora las carreras más baratas están entre 8 y 9 soles. El incremento que han establecido es de 2 a 3 soles.

El alza no solo se da en el servicio urbano. A nivel interprovincial, vehículos que van de Trujillo a Sausal (Ascope) ahora cobran S/ 12, cuando antes el pasaje costaba S/ 10. Además, las unidades que van a Casa Grande incrementaron su precio de S/ 8 a S/ 10.

Protesta

El aumento en el precio de los combustibles ha generado el rechazo de los hombres del volante. Por ello, para mañana, la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú convocó a un paro a nivel nacional.

En Trujillo, el presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (Certull), Vicente Liñán Abanto, confirmó que sus agremiados acatarán esta medida de lucha. “Pedimos a la ciudadanía apoyar el paro, a fin de canalizar un reclamo conjunto para que el Gobierno entienda que mucha gente vive el día a día y es perjudicial subir precios de combustible”, señaló.