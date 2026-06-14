El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que alcanzó un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, cerrado desde el inicio del conflicto hace más de tres meses.

Mediante la red social Truth Social, Trump también indicó que se levantará el bloqueo naval impuesto a los puertos iraníes.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo ​​plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo ​​el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!“, escribió Trump, sin ofrecer mayores detalles.

Al respecto, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien actuó como mediador entre Washington y Teherán, confirmó el acuerdo y precisó que la firma oficial se realizará el próximo viernes 19 de junio en Suiza.

Como se conoce, el conflicto se inició el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán que resultó en la muerte del líder supremo ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1999. Teherán respondió con ataques contra Israel y bases estadounidenses en la región, además de bloquear el estrecho de Ormuz.

BAJA PRECIO DEL PETRÓLEO

En ese sentido, el internacionalista Francisco Belaunde señaló que el pacto “se estaba esperando”.

“Hay centenares de barcos y poco a poco se va a dar la liberación del estrecho de Ormuz y eso va a aliviar la situación económica, el precio del petróleo bajará y es una buena noticia (…) No solo es petróleo, también el aluminio y otros productos", afirmó el especialista, en Canal N.