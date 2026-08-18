El ministro de Trabajo, Juan Sheput, anunció la implementación de un programa de empleo temporal dirigido a los vecinos damnificados del Sector 1, Grupo 6, de Villa El Salvador.

La iniciativa tiene como objetivo generar un apoyo económico inmediato para las familias afectadas, quienes serán contratadas para realizar trabajos de limpieza y desinfección en las zonas perjudicadas.

El titular del sector explicó que el aniego habría sido provocado por el colapso de las redes matrices de alcantarillado, ocasionando la acumulación de aguas servidas en distintas zonas del área urbana.

Detalló que las cuadrillas se encargarán de intervenir viviendas e instituciones educativas afectadas, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de salubridad y facilitar el retorno a las clases presenciales.

El representante del Ejecutivo precisó que los beneficiarios recibirán una asignación de S/50 diarios durante la vigencia del programa, por un periodo máximo de 40 días.

“[Recibirán] 50 soles diarios durante el tiempo que dure el programa, que dura como máximo 40 días. Y esto lo vamos a hacer rápidamente... Si nosotros vamos a hacer una labor de limpieza, necesitamos personal. Ese personal al 100% proviene del lugar en donde hacemos esa labor”, sostuvo.

La selección de los beneficiarios priorizará a mujeres que sean jefas de hogar, personas en situación de extrema vulnerabilidad y familias que tengan a su cargo a pacientes postrados o niños con discapacidad. Sheput informó que el empadronamiento comenzó de inmediato en la zona afectada, bajo la coordinación de la directora del programa, Jessica Tumi.

El ministro estimó de manera preliminar que unas 80 viviendas sufrieron pérdidas materiales totales, debido a que el lodo y las aguas residuales alcanzaron niveles que iban desde la cintura hasta aproximadamente 1,5 metros de altura.

Sheput señaló que corresponde al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento evaluar y determinar las causas estructurales que provocaron el colapso del sistema de alcantarillado.

La autoridad alertó sobre el riesgo de contaminación bacteriológica al que están expuestas las familias debido al contacto prolongado con residuos sanitarios dentro de sus viviendas.

“Uno ingresa a cualquiera de las casas y por eso nos preocupa mucho la sanidad de las familias, es muy difícil respirar, porque no estamos en presencia de una inundación de una tubería de agua potable, sino de aguas servidas que vienen con bacterias y que al acumularse pueden producir enfermedades y las enfermedades se pueden convertir en plagas”, manifestó.