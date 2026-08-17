El Pleno del Congreso estableció la cantidad y distribución de parlamentarios que integrarán la Comisión Permanente y la Comisión Bicameral de Presupuesto durante el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027. La medida fue aprobada luego de que la Junta de Portavoces Conjunta alcanzara un acuerdo sobre la conformación de ambos grupos de trabajo.

El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la conformación de la Comisión Permanente, considerada una de las principales instancias legislativas durante el receso parlamentario. El grupo estará compuesto por 28 integrantes ordinarios, además de los cuatro miembros natos de la Mesa Directiva de cada cámara.

La distribución de los 14 escaños correspondientes al Senado quedó de la siguiente manera: Fuerza Popular obtuvo cinco; Juntos por el Perú, tres; Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno, dos cada uno; mientras que Partido Cívico Obras y Ahora Nación tendrán un representante cada uno.

En la Cámara de Diputados, también se asignaron 14 representantes. Fuerza Popular contará con cuatro; Juntos por el Perú, con tres; Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular, con dos cada uno; Partido Cívico Obras, con dos; y Ahora Nación, con uno.

Asimismo, el Congreso estableció que la Comisión Bicameral de Presupuesto estará conformada por 38 parlamentarios, con una distribución equitativa de 19 senadores y 19 diputados. En el Senado, los cupos se repartirán entre Fuerza Popular, con siete representantes; Juntos por el Perú, con cuatro; Renovación Popular, con tres; Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras, con dos cada uno; y Ahora Nación, con uno.

En tanto, la Cámara de Diputados contará con 19 integrantes en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Fuerza Popular tendrá seis representantes; Juntos por el Perú, cinco; Partido del Buen Gobierno, tres; Renovación Popular y Partido Cívico Obras, dos cada uno; y Ahora Nación, un representante.

El #PlenoDelCongreso aprobó el número de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la República para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027. pic.twitter.com/41xJyvOum0 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 17, 2026