Un bulto en el cuello, cambios persistentes en la voz o dificultad para tragar son algunas de las señales que pueden motivar una evaluación de la tiroides. Aunque estos síntomas pueden deberse a diferentes condiciones y no significan necesariamente que exista cáncer, su persistencia debe ser consultada con un profesional de salud.

La tiroides es una glándula ubicada en la parte anterior del cuello que produce hormonas relacionadas con distintas funciones del organismo. El cáncer aparece cuando células de esta glándula comienzan a crecer de manera anormal.

En el marco de las actividades de concientización sobre el cáncer de tiroides, especialistas destacan la importancia de conocer los cambios que pueden presentarse en el cuello y evitar recurrir a exámenes por cuenta propia sin una indicación médica.

Un bulto en el cuello, una de las principales señales

Uno de los signos que puede llevar al diagnóstico es la aparición de un bulto o nódulo en el cuello.

“Esto no significa necesariamente que sea cáncer, ya que muchos nódulos son benignos, pero sí es importante que sean evaluados por un especialista”, explica la Dra. Katty Manrique, coordinadora médica del Centro de Endocrinología y Metabolismo (CEM) Auna Benavides.

La presencia de un nódulo, por tanto, no permite determinar por sí sola si una persona tiene cáncer. El diagnóstico requiere una evaluación médica y, cuando corresponda, estudios adicionales.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de tiroides?

Entre los cambios que pueden motivar una consulta médica se encuentran la aparición de un bulto en el cuello, ronquera o cambios persistentes en la voz y dificultad para tragar.

También pueden presentarse dificultad para respirar, dolor en el cuello o garganta y tos persistente que no se explica por otra causa.

Estos síntomas no son exclusivos del cáncer de tiroides y pueden aparecer en otras enfermedades.

“Si son persistentes o aparecen junto con un bulto en el cuello, es recomendable realizar una consulta médica”, señala Manrique.

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¿Es necesario hacerse una ecografía de tiroides todos los años?

Para la población general sin síntomas ni factores particulares de riesgo, no existe una recomendación de realizar rutinariamente pruebas de detección del cáncer de tiroides.

La evaluación cambia cuando aparece un nódulo, existen síntomas o el médico identifica algún hallazgo durante un examen físico.

En estos casos, el profesional puede evaluar el cuello y solicitar, dependiendo de cada paciente, una ecografía tiroidea, pruebas de laboratorio u otros estudios.

Si las características de un nódulo requieren una evaluación adicional, también puede indicarse una biopsia para obtener células que posteriormente serán analizadas.

¿Quiénes deben informar sus antecedentes al médico?

Algunos antecedentes pueden modificar el riesgo individual y deben ser comunicados durante la consulta.

Entre ellos se encuentran los antecedentes familiares de cáncer de tiroides, determinados síndromes genéticos hereditarios y una exposición previa a radiación en la cabeza o el cuello, particularmente durante la infancia.

“Más que realizarse exámenes por cuenta propia, lo importante es conocer nuestros antecedentes, prestar atención a cambios persistentes y consultar con un especialista para determinar qué estudios necesita cada persona”, indica Manrique.

Cáncer de tiroides en mujeres peruanas

El cáncer de tiroides afecta con mayor frecuencia a mujeres que a hombres. Las estimaciones internacionales de incidencia permiten dimensionar su presencia dentro de los diagnósticos oncológicos en el país.

Sin embargo, las cifras de GLOBOCAN deben presentarse señalando siempre el año de incidencia estimado, pues corresponden a estimaciones epidemiológicas y no necesariamente a casos diagnosticados o registrados durante el año de publicación de la base.

Reconocer cambios persistentes no significa realizar un autodiagnóstico. La presencia de síntomas o de un nódulo debe ser evaluada para determinar su causa y establecer, cuando sea necesario, los estudios correspondientes.