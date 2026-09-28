Tener un perro o un gato implica reservar parte del presupuesto familiar para su cuidado. Vacunas, desparasitación y consultas veterinarias son algunos de los gastos que acompañan a una mascota a lo largo de su vida.

En el Día Mundial contra la Rabia, que se conmemora cada 28 de septiembre, uno de los principales mensajes de prevención es mantener actualizada la vacunación de perros y gatos y acudir al veterinario para establecer un calendario sanitario de acuerdo con las características de cada animal.

La rabia merece especial atención porque es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central y puede transmitirse de animales infectados a las personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, una vez que aparecen los síntomas clínicos, la enfermedad es prácticamente 100 % mortal.

1. Vacuna contra la rabia: una protección fundamental

La vacunación antirrábica de perros es una de las principales herramientas utilizadas para interrumpir la transmisión de la rabia hacia las personas.

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) realiza campañas gratuitas de vacunación antirrábica canina, conocidas como VanCan, como parte de sus acciones de prevención y control de esta enfermedad.

En establecimientos veterinarios privados, el precio puede variar según la clínica y los servicios incluidos. La información proporcionada por Mapfre Perú sitúa como referencia comercial un rango de S/ 25 a S/ 50 por dosis.

Los propietarios deben consultar con un médico veterinario cuándo corresponde aplicar la primera dosis y los posteriores refuerzos, ya que el esquema depende de factores como edad, antecedentes de vacunación y normativa sanitaria vigente.

2. Vacunas esenciales para perros y gatos

La vacuna contra la rabia no es la única que puede formar parte del calendario de una mascota.

En perros existen vacunas que protegen frente a enfermedades como moquillo, parvovirus, adenovirus y parainfluenza, entre otras. La selección de vacunas y la frecuencia de los refuerzos deben ser determinadas por el médico veterinario.

En gatos, las vacunas esenciales suelen brindar protección frente a enfermedades como la panleucopenia felina, herpesvirus felino y calicivirus.

Según las referencias comerciales proporcionadas para esta nota, una dosis de estas vacunas puede encontrarse aproximadamente entre S/ 60 y S/ 120 en establecimientos privados. El precio no es uniforme y puede cambiar según el producto, la clínica y la ciudad.

3. ¿Cada cuánto se debe desparasitar a una mascota?

La prevención de parásitos es otro componente del cuidado de perros y gatos, pero no existe una frecuencia idéntica para todas las mascotas.

La edad, peso, alimentación, acceso al exterior, convivencia con otros animales y riesgo de exposición influyen en el esquema que puede recomendar el veterinario.

Los tratamientos también son diferentes según se trate de parásitos internos o externos, por lo que no deberían administrarse productos sin considerar la especie y el peso del animal.

Como referencia comercial, Mapfre calcula un costo de S/ 40 a S/ 80 por aplicación, aunque el monto puede variar considerablemente según el producto utilizado y las características de la mascota.

4. Chequeos veterinarios para detectar problemas a tiempo

Incluso cuando el animal parece saludable, las evaluaciones veterinarias periódicas permiten revisar su peso, condición corporal, dientes, piel, ojos y otros aspectos de su estado general.

La frecuencia y las pruebas necesarias cambian según la edad y antecedentes de cada mascota. Los animales mayores o aquellos que presentan enfermedades crónicas pueden necesitar controles más frecuentes.

También debe evaluarse la salud dental. Sin embargo, una consulta preventiva, los análisis de laboratorio y una limpieza dental son procedimientos diferentes y no necesariamente deben realizarse juntos ni con la misma periodicidad.

Por esa razón, el costo de S/ 200 a S/ 500 mencionado como referencia en la información proporcionada debe entenderse como orientativo y no como una tarifa estándar para un “paquete anual”.

¿Cuánto cuesta al año cuidar la salud de una mascota?

No existe un costo anual único para todos los perros y gatos. El gasto depende del calendario de vacunación, tamaño y edad del animal, productos antiparasitarios, pruebas requeridas y tarifas de cada establecimiento.

La información comercial proporcionada por Mapfre estima que vacunas, desparasitación y determinados controles pueden representar aproximadamente entre S/ 500 y S/ 1.200 al año.

Esta cifra debe considerarse únicamente referencial y puede ser menor o mayor dependiendo de las necesidades de cada mascota. Tampoco contempla necesariamente enfermedades, accidentes, tratamientos prolongados, cirugías u otras emergencias veterinarias.

Ana María del Castillo, directora adjunta de CNT en Mapfre Perú, señala que planificar los gastos preventivos puede ayudar a las familias a distribuir el presupuesto destinado al cuidado de sus animales.

Qué revisar antes de contratar un seguro para mascotas

Otra alternativa disponible para algunos propietarios son los seguros para mascotas. Antes de contratar uno, conviene revisar exactamente qué prestaciones incluye y cuáles quedan excluidas.

Entre los puntos que deben comprobarse están los límites económicos de cobertura, deducibles o copagos, periodos de carencia, enfermedades preexistentes, edades permitidas y procedimientos para solicitar un reembolso o atención.

Mapfre Perú ofrece actualmente un producto para mascotas que contempla determinadas prestaciones veterinarias y otras coberturas, cuyas condiciones deben consultarse directamente antes de contratarlo.

La prevención, sin embargo, comienza con medidas básicas: mantener actualizado el calendario sanitario, acudir al veterinario cuando corresponda y buscar atención inmediata si una persona o mascota ha estado expuesta a un animal sospechoso de rabia.