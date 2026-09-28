El virus respiratorio sincitial (VRS) es una de las infecciones respiratorias que puede representar mayor riesgo para bebés pequeños, debido a que en algunos casos puede evolucionar hacia cuadros como bronquiolitis o neumonía.

En lo que va de 2026, Perú registra más de 954 mil episodios de infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de 5 años y 4.624 casos de VRS en niños, de acuerdo con las cifras oficiales citadas en el reporte. De estos últimos, 3.292 requirieron hospitalización.

¿Por qué el VRS representa un riesgo para los recién nacidos?

La doctora Carmen Dávila, pediatra neonatóloga, explica que los recién nacidos se encuentran entre los grupos que requieren especial atención frente a esta infección.

“Aunque esta infección suele iniciar con síntomas similares a los de un resfrío común, en bebés de pocos días de vida puede evolucionar rápidamente hacia cuadros graves como bronquiolitis o neumonía”, señala Dávila.

El VRS puede comenzar con manifestaciones similares a las de otras infecciones respiratorias, por lo que el seguimiento de los síntomas y la evaluación médica cobran especial importancia durante los primeros meses de vida.

La especialista señala además que las variaciones de temperatura y las condiciones ambientales pueden coincidir con cambios en la circulación de virus respiratorios. Ante un eventual escenario asociado al Fenómeno El Niño, recomienda reforzar las medidas preventivas y mantener vigilancia sobre los recién nacidos.

Inmunización contra el VRS en recién nacidos

Una de las alternativas de prevención es la inmunización mediante anticuerpos monoclonales, que proporcionan anticuerpos directamente al bebé y se diferencia de una vacuna convencional, que estimula al organismo para generar una respuesta inmunitaria propia.

Según Dávila, las familias deberían consultar en el establecimiento de salud si el recién nacido cumple los criterios establecidos para recibir esta protección, especialmente cuando no recibió protección mediante vacunación materna durante el embarazo.

La especialista recomienda realizar esta consulta antes del alta hospitalaria o durante el primer control del recién nacido, de acuerdo con el esquema y los criterios establecidos por las autoridades sanitarias.

La doctora Nancy Olivares, pediatra neonatóloga, advierte que los cuadros graves de VRS no afectan exclusivamente a bebés prematuros o con enfermedades previas.

¿Dónde consultar por la protección contra el VRS?

De acuerdo con la información proporcionada por las especialistas, las familias pueden consultar sobre la disponibilidad de la inmunización en establecimientos públicos seleccionados del Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

También pueden comunicarse con la Línea 113 del Minsa para solicitar información sobre los establecimientos donde se encuentra disponible.

Además de consultar sobre la inmunización, los especialistas recomiendan evitar el contacto del recién nacido con personas que presenten síntomas respiratorios y mantener un lavado frecuente de manos entre quienes tienen contacto con el bebé.

¿Cuáles son las señales de alarma?

Los padres o cuidadores deben buscar atención médica ante síntomas preocupantes en un bebé, particularmente si presenta dificultad para respirar, hundimiento de las costillas, respiración agitada, fiebre persistente o decaimiento.

La evaluación médica oportuna permite determinar la causa de los síntomas y establecer el tratamiento necesario.