La neumonía puede ocasionar complicaciones importantes en los adultos mayores. Frente a este riesgo, la vacunación contra el neumococo forma parte de las medidas de prevención contempladas para las personas de 60 años a más en el Esquema Nacional de Vacunación del Perú.

La norma técnica del Ministerio de Salud (Minsa) incluye a este grupo etario entre la población objetivo de la vacuna antineumocócica y establece su administración al primer contacto con el servicio de salud.

“Hoy hablamos de vacunación a lo largo del curso de vida. Ya no se trata únicamente de vacunas pediátricas: contamos con vacunas para todas las etapas de la vida, incluyendo y, sobre todo, al adulto mayor”, explica el Dr. Pablo Bonvehí, médico infectólogo argentino y exmiembro del Grupo Técnico Asesor en Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

¿Por qué vacunarse contra el neumococo después de los 60 años?

El paso de los años está acompañado de cambios en el funcionamiento del sistema inmunitario. Este proceso, conocido como inmunosenescencia, puede modificar la capacidad del organismo para responder frente a determinadas infecciones.

Por esta razón, Bonvehí señala que alcanzar los 60 años constituye un factor que debe considerarse incluso entre quienes no tienen enfermedades crónicas.

“Una persona puede sentirse sana y efectivamente estarlo, pero su sistema inmune va envejeciendo y eso la pone en mayor riesgo de enfermedad”, explica el especialista.

En Perú, la vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud considera específicamente la neumonía en personas de 60 años a más y advierte que sus manifestaciones pueden incluir dificultad respiratoria, cansancio, confusión, pérdida de apetito y descompensación de enfermedades concomitantes, entre otros síntomas.

¿Qué enfermedades puede causar el neumococo?

El neumococo —Streptococcus pneumoniae— es una bacteria capaz de producir distintas enfermedades. Entre sus manifestaciones se encuentran infecciones como neumonía y cuadros invasivos que pueden incluir meningitis.

La vacunación busca reducir el riesgo de enfermedad neumocócica causada por los serotipos incluidos en la vacuna. El esquema peruano contempla la inmunización antineumocócica para adultos de 60 años a más.

El plan de inmunizaciones correspondiente a 2026 de una red de salud del Minsa también mantiene entre sus actividades la vacunación contra el neumococo dirigida a la población de 60 años a más, lo que confirma la continuidad de esta intervención durante el presente año.

¿La vacuna contra el neumococo puede causar la enfermedad?

Uno de los temores que pueden aparecer alrededor de la vacunación es que la propia vacuna provoque la enfermedad que busca prevenir.

Bonvehí descarta esta posibilidad y explica que la vacuna no contiene bacterias neumocócicas capaces de reproducirse y provocar la infección.

“De ninguna manera pueden causar la enfermedad”, enfatiza el infectólogo.

Como ocurre con otras vacunas, pueden presentarse reacciones después de la aplicación. Documentos sanitarios oficiales describen entre ellas dolor, enrojecimiento, edema o induración en el lugar de la inyección, además de algunas reacciones sistémicas.

¿Por qué algunos adultos mayores postergan la vacunación?

Además de las dudas relacionadas con la seguridad, pueden existir barreras culturales o prácticas que retrasan la decisión de vacunarse.

“El adulto muchas veces no tiene inconveniente en llevar a vacunar a su hijo o a su nieto, pero siente temor de vacunarse él mismo”, comenta Bonvehí.

A ello pueden sumarse dificultades relacionadas con el tiempo disponible o el acceso a los servicios. El especialista considera que la recomendación directa de los profesionales sanitarios puede contribuir a superar algunas de estas barreras.

“Que el profesional indique la vacuna y explique su importancia es un factor decisivo para que una persona finalmente se vacune”, sostiene.

Qué deben hacer las personas mayores de 60 años

Los adultos de 60 años a más pueden consultar en un establecimiento de salud sobre su esquema de vacunación y verificar las dosis que les corresponden según su edad, antecedentes y condiciones médicas.

La normativa nacional contempla la vacuna contra el neumococo para este grupo etario al primer contacto con el servicio de salud.

Bonvehí recomienda no esperar a desarrollar una enfermedad para consultar por la inmunización y resolver las dudas sobre seguridad con profesionales sanitarios y fuentes oficiales, en lugar de basarse exclusivamente en información difundida a través de redes sociales.

El especialista recuerda además que las infecciones neumocócicas pueden ocasionar cuadros graves y afectar posteriormente la autonomía de una persona mayor.

“La vacuna está hoy fácilmente accesible y es gratuita, lo que genera equidad. En el Perú no solo puede vacunarse quien tiene recursos, sino también quien no los tiene. El país tiene una gran oportunidad para avanzar en la prevención de la enfermedad neumocócica a través de la vacunación”, concluye Bonvehí.