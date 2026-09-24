Los cánceres de cuello uterino, cuerpo uterino o endometrio, ovario, vulva y vagina ocasionan en conjunto alrededor de 3.600 muertes al año en el Perú, según las estimaciones de GLOBOCAN 2024 de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC).

Al sumar estas cinco neoplasias, se estiman 7.760 casos nuevos y 3.606 fallecimientos anuales en el país. El cáncer de cuello uterino representa la mayor parte de esta carga.

Cáncer de cuello uterino concentra más de 4.800 casos

GLOBOCAN 2024 estima para Perú 4.814 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y 2.405 muertes por esta enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud señala que prácticamente todos los casos están vinculados con infecciones persistentes por tipos oncogénicos del virus del papiloma humano (VPH). La vacunación y el tamizaje permiten prevenir una proporción importante de estos casos.

En Perú, el Ministerio de Salud ofrece gratuitamente una dosis de la vacuna contra el VPH a niñas, niños y adolescentes de 9 a 18 años que no hayan sido vacunados previamente.

La cobertura de vacunación aún presenta brechas

De acuerdo con cifras de REUNIS citadas por ALAFARPE con corte al 11 de septiembre de 2026, la cobertura nacional de vacunación contra el VPH alcanzaba 54,7%, con 476.566 niñas, niños y adolescentes aún pendientes de inmunización.

El mismo reporte señala diferencias entre regiones: Junín había superado su meta anual, mientras Tacna registraba 26,7%, Puno 39,5% y Lima Metropolitana junto con Callao alrededor de 39,4%, según la información difundida por la asociación. La Dirección Regional de Salud de Junín confirmó que al 16 de septiembre había alcanzado 109,2% de su meta programada.

El Minsa mantiene para 2026 la vacunación gratuita contra el VPH entre los 9 y 18 años.

Prueba molecular y Papanicolaou permiten detectar riesgo y lesiones

En el cáncer de cuello uterino existen herramientas de prevención secundaria que permiten identificar infección por VPH de alto riesgo o alteraciones celulares antes de que aparezca una enfermedad invasiva.

La OMS recomienda el tamizaje para detectar lesiones precancerosas y tratarlas oportunamente.

El Papanicolaou analiza cambios celulares del cuello uterino, mientras las pruebas moleculares buscan identificar tipos de VPH de alto riesgo. La disponibilidad y periodicidad de cada estrategia depende de la edad, antecedentes y normas sanitarias vigentes.

Endometrio: el sangrado anormal es una señal de alerta

El cáncer del cuerpo uterino registra en Perú aproximadamente 1.279 casos nuevos y 339 muertes al año, según GLOBOCAN 2024.

A diferencia del cáncer de cuello uterino, no existe una prueba de tamizaje rutinaria recomendada para mujeres asintomáticas. El National Cancer Institute de Estados Unidos señala que el Papanicolaou no es una prueba adecuada para detectar cáncer de endometrio.

El sangrado vaginal anormal, especialmente después de la menopausia, es uno de los principales signos que requiere evaluación médica.

“Una mujer con cáncer de endometrio no tiene un examen de rutina que se lo advierta: tiene una señal, y la señal es el sangrado”, señala Ángela Flores, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE).

Cáncer de ovario: no existe tamizaje poblacional de rutina

Para el cáncer de ovario, IARC estima 1.355 casos nuevos y 762 muertes anuales en Perú.

Actualmente no existe una prueba de tamizaje recomendada para la población general sin síntomas que haya demostrado reducir la mortalidad. El examen pélvico, la ecografía transvaginal y el marcador CA-125 han sido estudiados, pero no han demostrado utilidad suficiente como estrategia poblacional rutinaria.

Entre los síntomas posibles figuran dolor o presión abdominal o pélvica, distensión, sensación de llenura temprana y cambios urinarios. Estos signos también pueden deberse a otras condiciones, pero si persisten o empeoran deben ser evaluados.

Vulva y vagina registran menos casos, pero también requieren atención

GLOBOCAN 2024 estima para Perú 193 casos nuevos y 66 muertes por cáncer de vulva, además de 119 casos y 34 muertes por cáncer de vagina.

Aunque son menos frecuentes, no cuentan con un programa de tamizaje poblacional equivalente al del cáncer de cuello uterino.

La vacuna contra el VPH también ayuda a reducir el riesgo de otros cánceres asociados al virus, incluidos los de vulva y vagina, por lo que no debe presentarse como una herramienta preventiva exclusiva del cáncer cervical. El propio Minsa incluye estas neoplasias entre las enfermedades asociadas al VPH.

El acceso oportuno al tratamiento también influye en el pronóstico

ALAFARPE plantea que las estrategias contra los cánceres ginecológicos deben combinar prevención, diagnóstico oportuno y acceso a tratamientos según el tipo y estadio del tumor.

En cáncer de cuello uterino avanzado, el manejo ha incorporado en determinados escenarios tratamientos de inmunoterapia. La FDA, por ejemplo, aprobó pembrolizumab combinado con quimiorradioterapia para pacientes con cáncer cervical en estadios III-IVA, y también existen indicaciones específicas relacionadas con expresión de PD-L1 en enfermedad persistente, recurrente o metastásica.

Esto no significa que todas las pacientes requieran inmunoterapia o biomarcadores: la elección depende del estadio, características del tumor, tratamientos previos y evaluación del equipo oncológico.

“La innovación terapéutica solo cambia el pronóstico si llega a tiempo. Un tratamiento de última generación no compensa demoras en el diagnóstico y acceso”, sostiene Flores.