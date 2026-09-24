La limpieza facial ayuda a retirar maquillaje, protector solar, sudor, sebo y partículas acumuladas durante el día. Sin embargo, una rutina mal adaptada puede terminar generando irritación en lugar de mejorar el cuidado de la piel.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda utilizar un limpiador suave y no abrasivo, aplicarlo con las yemas de los dedos y evitar frotar el rostro. También aconseja limitar el lavado, en general, a dos veces al día y después de sudar.

1. Copiar rutinas de redes sociales sin considerar el tipo de piel

No todos los productos funcionan igual en todas las personas.

Betty Fuentes, dermocosmiatra y docente de la Escuela de Belleza y Estética Carrión, señala que factores como la edad, el clima, los tratamientos en uso y el estado de la barrera cutánea pueden modificar las necesidades de la piel.

La AAD también advierte que el cuidado debe ajustarse al tipo de piel y que utilizar demasiados productos puede aumentar la irritación, especialmente cuando se combinan varios activos.

2. Utilizar limpiadores demasiado agresivos

La sensación de tirantez, ardor o resequedad después del lavado puede indicar que el producto está resultando irritante.

Cleveland Clinic señala que los jabones o limpiadores muy agresivos pueden eliminar parte de los lípidos naturales de la superficie cutánea y contribuir al deterioro de la barrera de la piel.

En piel grasa tampoco se recomienda buscar deliberadamente una sensación extrema de “sequedad”. La AAD aconseja utilizar limpiadores suaves, porque fórmulas demasiado fuertes pueden irritar incluso este tipo de piel.

3. Frotar el rostro para sentirlo “más limpio”

Ejercer mayor presión no significa conseguir una limpieza más efectiva.

Los dermatólogos de la AAD recomiendan aplicar el limpiador con las yemas de los dedos y evitar esponjas, paños ásperos o movimientos intensos que puedan irritar la piel.

Fuentes coincide en que la limpieza debería realizarse con movimientos suaves para reducir la fricción innecesaria.

4. Exfoliar con demasiada frecuencia

La exfoliación elimina células de la capa superficial de la piel, pero una frecuencia o intensidad excesiva puede generar enrojecimiento, descamación y sensibilidad.

La AAD señala que no todas las personas necesitan el mismo tipo de exfoliante y que la frecuencia debe depender del tipo de piel y del método utilizado. También advierte que combinar exfoliación con retinoides, peróxido de benzoilo u otros productos irritantes puede empeorar la sequedad o la sensibilidad.

Cleveland Clinic también incluye la sobreexfoliación entre los factores capaces de alterar la barrera cutánea.

5. Dormir sin retirar el maquillaje

Antes de acostarse es recomendable retirar maquillaje, protector solar y residuos acumulados durante la jornada.

La AAD aconseja retirar el maquillaje antes de dormir y después lavar el rostro con un limpiador suave, sin frotarlo.

Cuando se utiliza maquillaje de larga duración o productos de alta adherencia, puede emplearse previamente un desmaquillante o agua micelar. La necesidad de una doble limpieza dependerá de los productos utilizados y de la tolerancia de cada piel.

¿Qué limpiador elegir según el tipo de piel?

No existe una única fórmula adecuada para todos.

En piel seca o sensible suelen preferirse limpiadores suaves y con bajo potencial irritante. En piel grasa, la AAD recomienda fórmulas suaves, libres de aceite y no comedogénicas, evitando aquellas que provoquen ardor o resequedad excesiva.

En personas con piel reactiva, acné, rosácea u otras enfermedades dermatológicas, la elección del producto puede requerir una evaluación más específica.

Menos productos también puede ser una buena estrategia

Una rutina efectiva no necesariamente necesita numerosos pasos.

La AAD recomienda priorizar una limpieza suave, hidratación y protección solar, y advierte que acumular demasiados productos puede aumentar la irritación.

“Una rutina efectiva no es necesariamente la que tiene más productos o más pasos, sino la que responde a las necesidades reales de la piel”, señala Fuentes.

Si aparecen ardor persistente, descamación, enrojecimiento intenso, lesiones o molestias que no mejoran al suspender productos potencialmente irritantes, conviene buscar evaluación dermatológica.