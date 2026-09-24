El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres Morales, consideró necesario mantener el diálogo entre las bancadas para destrabar el proyecto que busca delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

En declaraciones a RPP, Torres sostuvo que corresponde continuar las conversaciones dentro del Parlamento y buscar acuerdos sobre los puntos que logren consenso y mayoría.

Torres pide insistir en el diálogo entre bancadas

El titular del Parlamento destacó las reuniones impulsadas por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, con distintos grupos parlamentarios para explicar los alcances del pedido del Ejecutivo.

“Corresponde que nosotros sigamos en ese diálogo”, señaló Torres, quien valoró que Galarreta haya acudido directamente a conversar con las bancadas en busca de acuerdos.

El Gobierno culminó recientemente una primera ronda de reuniones con grupos parlamentarios para sustentar su solicitud, que contempla medidas vinculadas principalmente con seguridad ciudadana, el fenómeno El Niño y la modernización del Estado.

Plantea priorizar tres puntos del pedido

Torres señaló que existen al menos tres asuntos que, desde su posición, deberían ser atendidos mediante la delegación de facultades.

Mencionó la propuesta para establecer una denominación de “grupos hostiles” para determinadas bandas criminales, cambios vinculados al rol del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y medidas para reorganizar el Estado con el objetivo de mejorar la atención a la población.

Estas materias forman parte de un paquete más amplio presentado por el Ejecutivo, que contiene 66 pedidos para legislar durante 120 días.

Cuestiona demora de Comisión de Constitución

El presidente del Congreso también cuestionó que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no haya emitido todavía una decisión definitiva sobre la solicitud del Ejecutivo.

Torres recordó que el Reglamento establece un plazo de 15 días para evaluar y resolver una petición de delegación de facultades. Ese plazo, señaló, no se cumplió en este caso.

La Comisión de Constitución se declaró en sesión permanente el 31 de agosto para analizar el proyecto y recibir a representantes del Ejecutivo vinculados con las materias incluidas en la solicitud.

Senado actuará según las competencias del reglamento

Torres sostuvo que cada cámara deberá actuar de acuerdo con las competencias previstas en el Reglamento del Congreso.

Explicó que el pedido puede ser aprobado, archivado o modificado, aunque advirtió que determinadas modificaciones requieren una votación calificada. También indicó que no existe impedimento para que el Parlamento recorte el alcance de las facultades solicitadas.

El titular del Congreso añadió que las normas emitidas mediante delegación legislativa tienen efectos permanentes, a diferencia de los decretos de urgencia, por lo que consideró necesario alcanzar acuerdos antes de aprobar el paquete.

Ejecutivo pidió facultades por 120 días

La Presidencia del Consejo de Ministros presentó formalmente el proyecto el 28 de agosto de 2026.

La propuesta contempla un plazo de 120 días calendario y reúne 66 pedidos para legislar en diversas materias, entre ellas seguridad ciudadana, respuesta ante desastres, fortalecimiento de pequeñas empresas y reorganización estatal.

El jefe del Gabinete, Luis Galarreta, sustentó la solicitud ante la Comisión de Constitución el 9 de septiembre y señaló que los temas prioritarios estaban relacionados con la criminalidad y el fenómeno El Niño.