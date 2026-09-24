Cuatro puestos del Mercado Arenales fueron intervenidos durante un operativo de fiscalización sanitaria realizado el 23 de setiembre desde las 4:00 de la madrugada por la Municipalidad Provincial de Ica, luego de detectarse el expendio de bebidas alcohólicas sin contar con el respectivo registro sanitario.

Operativo municipal

La intervención estuvo a cargo de personal de la Subgerencia de Control Ambiental y Salubridad, con el apoyo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana y efectivos de la comisaría de Ica. Durante la inspección se identificaron establecimientos donde se comercializaban bebidas alcohólicas, entre ellas piscos y vinos, sin acreditar su registro sanitario.

De acuerdo con la información proporcionada durante el operativo, fueron cuatro los puestos intervenidos por el expendio de licor sin registro sanitario. En uno de los establecimientos, el personal municipal verificó directamente la presencia de estos productos y procedió a intervenir el local.

El subgerente de Control Ambiental y Salubridad de Ica, biólogo Rubén Pariona, explicó que la intervención respondió tanto a las labores de fiscalización como a las quejas recibidas por parte de usuarios del mercado.

El funcionario también recordó que el Mercado Arenales es un centro de abastos y que el consumo de bebidas alcohólicas dentro de sus instalaciones está prohibido, debido a los riesgos que podría generar entre comerciantes y usuarios. “Es un mercado de abasto, no es para consumir licor”, precisó Pariona.

La Municipalidad Provincial de Ica señaló que las acciones de fiscalización continuarán en los próximos días y se extenderán a otros mercados importantes de la ciudad. Las intervenciones comprenderán aspectos relacionados con la salubridad, comercialización de productos y cumplimiento de las disposiciones municipales.

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