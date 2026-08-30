Un amplio operativo policial se desarrolló en el interior y los exteriores del mercado Arenales, en Ica, donde agentes intervinieron a ciudadanos extranjeros para verificar su identidad y situación migratoria. La acción también estuvo orientada a detectar presuntos hechos ilícitos que, según información manejada por la Policía, se estarían registrando en este concurrido sector comercial.

Control migratorio

El operativo fue ejecutado por el personal de unidades especiales y del área de Extranjería vinculada a la División de Investigación Criminal. Durante las diligencias se realizaron controles de identidad y verificaciones para establecer si los ciudadanos extranjeros intervenidos contaban con documentación que acreditara su permanencia regular en el país.

Según explicó el Mayor PNP David Castilla Lévano, la intervención respondió a disposiciones de la jefatura de la Región Policial Ica y a información sobre una presunta microcomercialización de drogas y ocupación inadecuada de espacios públicos en determinados puntos de la provincia. El oficial indicó que estas acciones no estarán limitadas al mercado Arenales, sino que se extenderán a otros centros de abastos y sectores considerados críticos.

Durante el operativo, la Policía identificó a un grupo de ciudadanos extranjeros que, de acuerdo con la versión preliminar del oficial, presuntamente estaría relacionado con la microcomercialización de drogas, además de personas cuya situación migratoria sería irregular. Los intervenidos que se encontraran al margen de la ley serían trasladados para las diligencias correspondientes.

La intervención también se extendió a los exteriores del mercado Arenales, donde agentes fiscalizaron motocicletas lineales, principalmente aquellas que circulaban sin placa o cuyos ocupantes presentaban irregularidades en su documentación. La Policía señaló que este control busca identificar vehículos que pudieran estar siendo utilizados para la comisión de delitos y exhortó a los propietarios a mantener en regla la documentación correspondiente.

El mayor Castilla anunció que este tipo de operativos se realizará diariamente y abarcará parques, vías públicas, mercados y otros puntos de la provincia de Ica. Entre los objetivos también se encuentra intervenir espacios donde se registren consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública u otras conductas que puedan afectar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos. La Policía pidió a la población proporcionar información de manera confidencial a través de sus canales virtuales para identificar sectores donde sea necesaria su presencia.

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