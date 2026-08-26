La Región Policial Ica informó sobre la captura de tres personas que presentaban órdenes de captura vigentes, como resultado de distintos operativos de control desarrollados en las provincias de Chincha y Palpa. Los intervenidos eran requeridos por la justicia por presuntos delitos de comercialización o microproducción de drogas, estafa y hurto agravado.

Capturas policiales

Una de las intervenciones se realizó el 24 de agosto de 2026, durante el operativo “Control Territorial 2026”, ejecutado por efectivos de la Comisaría Sectorial PNP Palpa en el sector del kilómetro 395. Durante las acciones de identificación, los agentes intervinieron a C.E.S.R. (26) y verificaron sus datos en el sistema policial E-SINPOL.

La consulta arrojó resultado positivo para una requisitoria vigente solicitada por el Juzgado Penal Unipersonal de Nasca, por el presunto delito de comercialización o microproducción, correspondiente al expediente N.° 333-2021. Tras confirmarse la orden judicial, el joven quedó detenido y fue puesto a disposición de la autoridad solicitante.

En la provincia de Chincha, otro operativo denominado “Control de Identidad - Impacto 2026” permitió capturar a un segundo requisitoriado en el distrito de Tambo de Mora. La intervención se desarrolló en inmediaciones de las avenidas Simón Bolívar y Arnaldo Alvarado, donde los efectivos policiales verificaron la identidad de 30 personas y 30 vehículos.

Durante estas acciones fue intervenido J.E.L.U., quien registraba una orden de captura vigente por el presunto delito de estafa, requerida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Ica. El operativo estuvo bajo el mando del teniente PNP Andree Patricio Rodríguez Saravia.

Una tercera captura se produjo en Chincha Alta, durante un operativo contra paraderos informales desarrollado en las avenidas Mariscal Castilla y Benavides, las calles Italia y Sucre, el óvalo Bolognesi y Los Chevos. En total fueron fiscalizadas 120 personas y 55 vehículos. En la avenida Benavides, frente a Interbank, los agentes intervinieron a I.A.M.R. (52), quien presentaba requisitoria por el presunto delito de hurto agravado, solicitada por el Primer Juzgado Unipersonal de Chincha.

Los tres intervenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos establecidos por ley. La Región Policial Ica señaló que las capturas fueron resultado de los controles de identidad, vigilancia y fiscalización ejecutados en distintos puntos de Palpa, Tambo de Mora y Chincha Alta, orientados también a detectar a personas requeridas por la justicia.

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