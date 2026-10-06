La inteligencia artificial ya forma parte del trabajo cotidiano de muchas empresas, donde se utiliza para redactar documentos, analizar información, preparar presentaciones o automatizar tareas. El reto, según especialistas del sector, es que ese uso deje de producirse de manera aislada y pase a integrarse en una estrategia empresarial con reglas claras.

En ese contexto, la Cámara Peruana de Inteligencia Artificial (CPIA) y PBS Group Perú establecieron una alianza para ofrecer servicios orientados a la adopción responsable de IA en organizaciones del país, con énfasis en capacitación, automatización, gobernanza, protección de datos y ciberseguridad.

El primer paso: definir qué herramientas de IA puede usar la empresa

Uno de los principales riesgos identificados por la CPIA es el uso de plataformas de inteligencia artificial sin políticas internas que definan qué aplicaciones están autorizadas y qué información puede compartirse con ellas.

En pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, un colaborador podría ingresar reportes financieros, bases de clientes, documentos internos u otra información sensible en una herramienta de IA sin que exista un protocolo previo.

Nathalie Mariátegui, directora de Empresas de la Cámara Peruana de Inteligencia Artificial, sostiene que el problema no está necesariamente en el uso de la tecnología, sino en la ausencia de una estrategia organizacional.

“La inteligencia artificial entró a las empresas por la puerta falsa. No es culpa del colaborador; lo que falta es un plan de adopción responsable dentro de la organización, con protocolos, niveles y herramientas aprobadas por la empresa”, señaló.

Qué necesita una empresa para gobernar el uso de IA

La gobernanza de inteligencia artificial implica establecer responsables, procesos, niveles de acceso, criterios de uso y mecanismos de seguimiento sobre las herramientas implementadas.

La propuesta de CPIA y PBS Group plantea que las empresas desarrollen diagnósticos de madurez, hojas de ruta, protocolos internos y mecanismos de supervisión que permitan saber cómo se utiliza la IA, qué datos procesa y quién responde por sus resultados.

También se consideran principios como privacidad, no discriminación algorítmica, supervisión humana, transparencia, rendición de cuentas, sostenibilidad y propiedad intelectual.

Capacitación interna para reducir riesgos

Otro componente central es la formación de los trabajadores. La alianza contempla talleres prácticos en los que los colaboradores utilicen sus propias herramientas y trabajen sobre situaciones reales de la organización.

Los contenidos incluyen IA generativa, ingeniería de prompts, sesgos, uso responsable de información y automatización de tareas.

El objetivo es que los trabajadores no solo aprendan a usar herramientas de IA, sino que también comprendan sus límites, los riesgos de compartir información sensible y la necesidad de mantener supervisión humana sobre los resultados.

Automatización y ciberseguridad forman parte de la estrategia

La adopción de inteligencia artificial no se limita al uso de asistentes generativos. También puede incluir automatización de procesos, integración de datos, agentes inteligentes y conexiones entre diferentes plataformas empresariales.

PBS Group Perú señaló que esta alianza permitirá ampliar su cartera de servicios tecnológicos, incorporando soluciones de transformación digital, automatización, acreditación y ciberseguridad.

Eduardo Reina, Partner & Alliances Manager de PBS Group, indicó que la inteligencia artificial ya forma parte de la línea regional de negocio de la compañía y que la alianza con la CPIA busca fortalecer esa oferta en el mercado peruano.

Hudbay Minerals aplica capacitación con casos reales

Uno de los primeros ejemplos de este modelo es el trabajo desarrollado con Hudbay Minerals, empresa minera canadiense.

El programa contempla más de 100 horas de capacitación dirigidas a diferentes áreas de la organización en Cusco y Lima, según la información difundida por las entidades participantes.

La metodología utiliza casos reales de la empresa y plantea una progresión por niveles: desde el uso de modelos de lenguaje hasta automatizaciones, agentes inteligentes y desarrollos que requieren mayores capacidades de programación.

Cómo adoptar IA de manera más segura en una empresa

De acuerdo con el enfoque planteado por la CPIA y PBS Group, una empresa que busque incorporar inteligencia artificial de manera ordenada debería comenzar por identificar qué herramientas ya utilizan sus equipos y qué tipo de información comparten con ellas.

A partir de ese diagnóstico, puede establecer políticas internas, definir responsables, capacitar al personal, determinar qué datos pueden procesarse y crear mecanismos de supervisión y trazabilidad.

La incorporación de IA, bajo este enfoque, no se reduce a adquirir nuevas herramientas: implica integrar tecnología, procesos, personas, seguridad y gobierno corporativo.