La inteligencia artificial (IA) comienza a ganar espacio en los directorios y la alta gerencia como una herramienta para analizar información, anticipar escenarios, gestionar riesgos y poner a prueba protocolos frente a posibles crisis empresariales.

Sin embargo, su incorporación plantea un desafío adicional: establecer mecanismos de gobernanza que determinen cómo debe utilizarse la tecnología, cuáles son sus límites y quién responde por las decisiones apoyadas por estos sistemas.

Estas fueron algunas de las conclusiones del panel “IA y tecnología como aliada en la gobernanza y gestión de crisis”, realizado durante el encuentro anual de la Asociación de Secretarios Corporativos de América Latina (ASCLA) en la Torre KPMG, en San Isidro.

Empresas enfrentan el reto de adoptar IA sin perder el control

El encuentro fue moderado por Willy Guerrero, socio líder de Advisory de KPMG en Perú, y contó con la participación de Claudia Valdivia, directora independiente y directora general de Posgrado de UTEC; Flavio Corradini, vicepresidente de Business AI Platform MCLAC de SAP; e Iván Herrero Bartolomé, Chief Data Officer de Grupo Intercorp.

Durante el panel, los especialistas advirtieron que postergar la incorporación de inteligencia artificial puede representar una desventaja frente a organizaciones que ya experimentan con esta tecnología y desarrollan capacidades para utilizarla.

“Si una empresa decide no avanzar por temor, siempre habrá otra que tome ese riesgo de una manera distinta, la utilice, aprenda más rápido y termine ganando competitividad”, señaló Corradini.

Datos, procesos y gobernanza: las condiciones para implementar IA

Uno de los principales puntos planteados durante la conversación fue que la adopción tecnológica no puede realizarse de manera aislada. Para Willy Guerrero, las organizaciones necesitan integrar tres elementos: datos confiables, procesos sólidos y una gobernanza claramente establecida.

“Sin datos íntegros y confiables, y sin procesos adecuados, los resultados no serán los esperados. Además, la adopción debe estar respaldada por parámetros claros, un apetito de riesgo definido, lineamientos de uso y responsables debidamente identificados”, afirmó el representante de KPMG.

Este enfoque supone definir previamente qué tareas pueden apoyarse en sistemas de inteligencia artificial, cuáles requieren mayores controles y quién debe asumir la responsabilidad sobre los resultados.

Solo el 22% de directorios tendría una política formal de IA

La gobernanza aparece como uno de los principales retos. Según el Board Index 2026 de Diligent, citado durante el panel, apenas el 22% de los directorios ha adoptado una política formal de gobernanza de inteligencia artificial.

Claudia Valdivia señaló que el uso de estas tecnologías ya se encuentra presente en las organizaciones, aunque las estructuras para supervisarlas no necesariamente han avanzado al mismo ritmo.

“La IA ya llegó y ya se está usando. El problema es que muchas veces no sabemos quién es el dueño humano de cada sistema, qué protocolo se activa si algo falla o quién rinde cuentas”, sostuvo.

Para Valdivia, cada sistema debería contar con responsables claramente identificados debido a que la responsabilidad frente a una crisis o una decisión empresarial continúa correspondiendo a las personas.

IA puede ayudar a simular crisis y detectar puntos ciegos

Otro de los usos analizados fue la capacidad de estas herramientas para anticipar escenarios y probar protocolos antes de una crisis real.

Iván Herrero Bartolomé explicó que pruebas realizadas en determinados procesos repetitivos de complejidad baja y media mostraron tasas de error de entre 5% y 8% utilizando IA, frente a aproximadamente 10% a 12% en procesos realizados por personas, dependiendo de la muestra evaluada.

Para el ejecutivo, el análisis no debería partir de la expectativa de que la tecnología nunca cometa errores, sino de medir su desempeño y compararlo con los procedimientos que ya utiliza cada organización.

¿Qué es un “director gemelo” basado en inteligencia artificial?

Durante el encuentro también se planteó el concepto de un “director gemelo”, entendido como una contraparte digital basada en IA que podría acompañar a los integrantes de un directorio durante el análisis de información y escenarios.

Herrero mencionó además la posibilidad futura de desarrollar un “director agéntico”. Este sistema no sustituiría al directivo ni asumiría decisiones empresariales, sino que funcionaría como una herramienta para detectar puntos ciegos, identificar variables no consideradas y cuestionar determinados supuestos antes de adoptar decisiones de alto impacto.

El planteamiento mantiene la responsabilidad final en las personas. Los especialistas coincidieron en que el uso de inteligencia artificial debe acompañarse de supervisión humana, clasificación de riesgos y responsables definidos para cada caso de uso.

Así, el debate empresarial empieza a desplazarse desde la decisión de adoptar o no inteligencia artificial hacia la definición de cómo utilizarla con controles, objetivos de negocio y mecanismos de rendición de cuentas.