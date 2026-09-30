La Cámara de Comercio La Libertad (CCLL), en alianza con Hágase Instituto, presentó el Mapa de las Distancias del Perú, una herramienta que mide qué tan cerca o lejos se encuentran las personas y los territorios de las oportunidades necesarias para alcanzar mayores niveles de desarrollo.

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Según los resultados del periodo 2022-2026, La Libertad obtuvo 60.5 puntos sobre 100 y ocupa el sexto lugar a nivel nacional. “El informe destaca avances en servicios y empleo formal, pero advierte desafíos en capital humano e inversión, factores clave para mejorar la productividad, la competitividad y la calidad de vida de la población”, indicó la CCLL.

“El estudio identifica además al empleo formal como una de las principales distancias pendientes en el país y advierte que las brechas no solo existen entre regiones, sino también al interior de cada territorio. Señala que cerca de tres de cada cuatro peruanos ocupados trabajan en el sector privado o por cuenta propia, lo que evidencia la necesidad de crear condiciones que favorezcan la formalización laboral y la generación de oportunidades”, añadió.