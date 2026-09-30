Un total de 40 observadores y especialistas electorales fueron acreditados para supervisar las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), que se realizarán este domingo 4 de octubre en todo el país, informó Manuel Valenzuela, vocero de Cooperación Internacional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Del total, siete pertenecen a la Organización de Estados Americanos (OEA), 22 a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), tres al Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) y dos a la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).

También participará un representante de la Dirección Nacional Electoral de Argentina, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Comisión Electoral de Filipinas, la Comisión Electoral Central de Rusia y el Parlamento Andino.

Valenzuela explicó que los observadores no solo supervisarán la jornada electoral, sino que también sostendrán reuniones con los organismos electorales y entidades del Estado.

Sus informes incluirán recomendaciones orientadas a fortalecer la transparencia de futuros procesos electorales.

El funcionario señaló que el número de observadores es menor al registrado en las elecciones generales de abril, debido, entre otros factores, a que Brasil y Paraguay desarrollan simultáneamente sus propios procesos electorales.

Añadió que los especialistas tendrán agendas y destinos distintos en el país, mientras que también será importante la participación de los observadores voluntarios de la Asociación Civil Transparencia.

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El JNE informa acerca de la misión de observadores para las elecciones municipales y regionales de este domingo



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