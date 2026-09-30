Dos sismos se registraron este miércoles 30 de septiembre en Lima y Callao, de acuerdo con los reportes del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento más reciente ocurrió a las 1:29 p. m. y alcanzó una magnitud de 3.5, con una profundidad de 59 kilómetros.

Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0703, el epicentro fue localizado 8 kilómetros al suroeste de Ancón, en Lima. El temblor alcanzó una intensidad de II-III en Ancón.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0703

Fecha y Hora Local: 30/09/2026 13:29:16

Magnitud: 3.5

Profundidad: 59km

Latitud: -11.81

Longitud: -77.23

Intensidad: II-III Ancón

Referencia: 8 km al SO de Ancón, Lima - Limahttps://t.co/ebsvBDBQsv — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 30, 2026

Sismo de magnitud 4.0 se registró frente al Callao

Horas antes, a las 11:12 a. m., el IGP reportó otro movimiento sísmico, esta vez de magnitud 4.0.

El epicentro se ubicó 79 kilómetros al suroeste del Callao, en la Provincia Constitucional del Callao, y tuvo una profundidad de 28 kilómetros.

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0702, el movimiento alcanzó una intensidad III en el Callao.

Los dos movimientos se suman al sismo de magnitud 3.5 registrado durante la madrugada de este miércoles, cuyo epicentro estuvo localizado 27 kilómetros al oeste de Ancón.

De esta manera, el IGP ha reportado tres sismos vinculados a Lima y Callao durante este 30 de septiembre.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0702

Fecha:30/09/2026 11:12:38

Mag:4.0

Prof:28km

Lat:-12.40

Long:-77.75

Int:III Callao

Ref:79 km al SO de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/6L2exS2msB — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 30, 2026

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan conservar la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer e identificar previamente las zonas seguras de la vivienda o lugar de trabajo.

También es importante contar con una mochila de emergencia y establecer un plan familiar para actuar ante sismos de mayor intensidad.