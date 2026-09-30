Un operativo de desalojo de viviendas y establecimientos comerciales en Carabayllo generó momentos de tensión y enfrentamientos entre residentes y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) este miércoles 30 de septiembre.

La diligencia se ejecutó sobre un terreno de aproximadamente 10 hectáreas en el sector San Antonio de Torreblanca, a la altura del kilómetro 23.5 de la avenida Túpac Amaru, según informó América Noticias. Desde las primeras horas de la mañana se desplegó un amplio contingente policial.

Vecinos levantaron barricadas durante desalojo en Carabayllo

Durante la intervención se registraron enfrentamientos y bloqueos en diferentes puntos. Algunos residentes colocaron obstáculos y llantas encendidas para impedir el avance de los agentes, mientras también se reportó el uso de fuegos artificiales.

En paralelo, maquinaria pesada llegó hasta el sector para apoyar la ejecución de la medida. Algunos ocupantes comenzaron a retirar muebles, maderas y otras pertenencias de las viviendas y establecimientos.

La presencia policial también ocasionó restricciones de acceso a distintas calles de la zona. El área intervenida comprende viviendas de varios pisos, construcciones en desarrollo y negocios.

Vecinos cuestionan propiedad de los terrenos

Los residentes sostienen que adquirieron los terrenos años atrás y cuestionan la ejecución de la medida. Algunos aseguran haber comprado los lotes a terceros, mientras la propiedad del predio es materia de una disputa que acumula varios años.

Información difundida durante el operativo identifica a Total Inmuebles SRL como parte involucrada en el proceso. Los residentes, por su parte, han expresado cuestionamientos sobre la propiedad y el procedimiento seguido para ejecutar el desalojo.

Estas afirmaciones corresponden a las versiones de las partes involucradas y deben diferenciarse de lo que establezcan las resoluciones judiciales sobre la titularidad del predio.

Operativo continúa en Torreblanca

La diligencia responde a una orden judicial y se desarrolla con presencia policial para garantizar su ejecución. Debido a las dimensiones del terreno, los agentes fueron distribuidos en distintos accesos y calles.

Los residentes también denunciaron dificultades para ingresar o salir del área durante el operativo y señalaron que dentro de la zona permanecían menores de edad y adultos mayores.

La intervención continuaba en desarrollo durante la mañana de este miércoles. Reportes periodísticos posteriores señalaron personas heridas, aunque las circunstancias y el número de afectados requerían confirmación oficial.