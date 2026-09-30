Que un celular aumente de temperatura no siempre significa que exista una falla. El smartphone puede calentarse cuando ejecuta tareas que demandan más energía o mantiene varios procesos funcionando simultáneamente.

Sin embargo, existen actividades menos evidentes que también pueden producir este efecto. Gustavo Varela, especialista de entrenamiento de vivo Smartphones, identifica cuatro situaciones que pueden elevar la temperatura del equipo y brinda recomendaciones para reducir la carga de trabajo.

1. Buscar señal cuando hay poca cobertura

Cuando la cobertura móvil es débil, el smartphone puede realizar un mayor esfuerzo para encontrar y mantener una conexión estable. Esta actividad incrementa el consumo de energía y puede contribuir al aumento de temperatura.

Si el usuario se encuentra durante un periodo prolongado en una zona con muy poca señal y no necesita mantenerse conectado, una alternativa es activar temporalmente el modo avión.

2. Compartir internet desde el celular

Usar el smartphone como punto de acceso o hotspot también exige recursos. El dispositivo debe mantener activa su conexión de datos mientras proporciona internet a otros equipos.

La recomendación es desactivar esta función cuando deje de utilizarse y evitar mantenerla encendida innecesariamente durante periodos prolongados.

3. Grabar videos durante mucho tiempo

Una grabación prolongada mantiene funcionando simultáneamente la cámara, la pantalla y diferentes procesos encargados de capturar y procesar las imágenes. Como consecuencia, puede aumentar la temperatura del dispositivo.

Para administrar este calor, algunos smartphones incorporan tecnologías específicas de refrigeración. Según la marca, el vivo V70 FE, por ejemplo, integra una cámara de vapor y sensores de temperatura.

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4. Restaurar una copia de seguridad o configurar el equipo

El celular también puede calentarse cuando aparentemente no se está realizando una tarea exigente. Esto puede ocurrir durante la configuración inicial o restauración de una copia de seguridad.

En esos procesos, el equipo puede descargar aplicaciones, transferir archivos, sincronizar información y ejecutar múltiples tareas en segundo plano.

Por ello, es recomendable esperar a que termine la configuración o restauración antes de iniciar actividades que demanden más recursos, como videojuegos o grabaciones prolongadas.

¿Qué hacer si el celular aumenta de temperatura?

Identificar qué actividad está ejecutando el dispositivo es el primer paso. Desactivar funciones que ya no se necesitan, esperar a que terminen procesos en segundo plano y reducir temporalmente las tareas exigentes puede ayudar a gestionar el calentamiento.

Si el aumento de temperatura es persistente, aparece sin una causa identificable o el propio dispositivo muestra una advertencia térmica, corresponde seguir las indicaciones del fabricante y evaluar una revisión técnica.