La transformación digital está cambiando la manera en que las empresas administran sus operaciones. Automatización, inteligencia artificial (IA), análisis de datos y servicios en la nube permiten acelerar procesos y responder con mayor rapidez a clientes y usuarios.

Sin embargo, implementar nuevas herramientas no garantiza por sí solo una operación eficiente. Para Víctor Ruiz, vicepresidente de Operaciones de Konecta Perú, el desafío está en conectar tecnología, información y capacidades humanas dentro de un mismo modelo operativo.

“Digitalizar no significa reemplazar el criterio humano, sino potenciarlo. El éxito de las operaciones modernas depende de nuestra capacidad para conectar los datos, la automatización y el talento en un solo ecosistema fluido”, señala Ruiz.

¿Cómo avanzar hacia operaciones más digitales?

El ejecutivo identifica cinco aspectos que las organizaciones pueden considerar durante sus procesos de transformación:

1. Integrar los datos en tiempo real. Centralizar información procedente de diferentes procesos permite obtener mayor visibilidad de la operación, identificar cuellos de botella y responder con mayor rapidez ante cambios en la demanda.

2. Automatizar procesos repetitivos. Tecnologías como la automatización robótica de procesos (RPA) y la inteligencia artificial pueden asumir determinadas tareas repetitivas y facilitar el procesamiento de grandes volúmenes de información.

3. Conectar los canales de atención. La omnicanalidad busca que la información y el historial del cliente permanezcan disponibles independientemente del canal utilizado. Esto evita que una interacción tenga que comenzar nuevamente cuando el usuario cambia de plataforma.

Talento y ciberseguridad también forman parte de la transformación

4. Actualizar las habilidades de los trabajadores. La incorporación de nuevas tecnologías también requiere programas de capacitación y reskilling. Los equipos necesitan aprender a utilizar, supervisar y evaluar sistemas automatizados, además de intervenir en situaciones que requieren criterio humano.

5. Reforzar la ciberseguridad y los servicios en la nube. Una operación cada vez más conectada también amplía las necesidades de protección de datos, continuidad del negocio y gobernanza de la información.

La transformación de las operaciones, sostiene Ruiz, debe combinar la velocidad que ofrecen las herramientas digitales con procesos organizados y equipos preparados para utilizarlas.

“El éxito de las operaciones modernas depende de nuestra capacidad para conectar los datos, la automatización y el talento”, afirma el ejecutivo.