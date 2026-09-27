Los ciberataques ya generan consecuencias económicas directas para las pequeñas y medianas empresas de América Latina. El 31% de las PyMEs consultadas reportó pérdidas económicas como principal consecuencia de los incidentes de ciberseguridad más graves sufridos durante el último año, según un estudio de Kaspersky.

A este impacto le siguen la interrupción de procesos del negocio, como finanzas, recursos humanos o asuntos legales, reportada por el 27%, y la suspensión temporal de servicios para clientes, como páginas web, tiendas virtuales o cuentas personales, con 25%.

El estudio fue realizado entre profesionales de tecnologías de la información y seguridad de TI de pequeñas y medianas empresas y analizó los incidentes más dañinos registrados durante los últimos 12 meses, sus consecuencias y las medidas adoptadas posteriormente.

Phishing encabeza los incidentes de mayor impacto

Entre los ataques considerados más perjudiciales por las PyMEs latinoamericanas, el phishing ocupó el primer lugar, con 12%, seguido por el uso de credenciales débiles o robadas, con 9%, y los ataques de ransomware, con 8%.

Estas modalidades pueden permitir el acceso no autorizado a cuentas, información o sistemas de una organización y, posteriormente, afectar procesos esenciales para su funcionamiento.

Otro estudio difundido por Kaspersky en junio ya mostraba que el phishing se mantenía entre las principales preocupaciones de las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas, junto con las brechas de seguridad en la nube y los ataques vinculados con inteligencia artificial.

Ciberdelincuentes buscan información sensible

La investigación también identificó qué buscaban los atacantes durante los incidentes más graves.

El 29% de las PyMEs señaló que el robo de información sensible, como credenciales financieras y documentos legales, fue uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes.

A ello se suma el robo de datos personales de clientes y empleados, ambos mencionados por el 27% de los encuestados, mientras que un 25% identificó la manipulación o alteración de información entre los propósitos del ataque.

La información comprometida puede posteriormente ser utilizada para intentar ingresar a otros sistemas, cometer nuevos fraudes o atacar a clientes y trabajadores de la compañía.

Finanzas y equipos de seguridad, entre los más afectados

Los ataques tampoco se limitan a una sola área de las organizaciones.

Según los resultados del estudio, los equipos de seguridad de TI fueron los más afectados, con 40%, seguidos por las áreas de contabilidad y finanzas, con 36%, y los departamentos de TI, con 35%.

La afectación de estas áreas puede tener especial impacto en una PyME debido a que concentran información financiera, infraestructura tecnológica y accesos necesarios para las actividades cotidianas.

“En una PyME, el impacto de un ciberataque puede escalar muy rápido porque la operación suele depender de equipos más pequeños, recursos tecnológicos compartidos y procesos estrechamente conectados”, señaló Andrea Fernández, gerente general para la Región Sur de América Latina en Kaspersky.

¿Qué hacen las empresas después de un ciberataque?

Los incidentes están llevando a las pequeñas y medianas empresas a modificar sus estrategias de seguridad.

El 30% de las organizaciones implementó modelos Zero Trust o el Principio de Mínimo Privilegio para trabajadores, socios y contratistas después de sufrir un incidente. Esta fue la principal medida adoptada, de acuerdo con el estudio.

Asimismo, el 28% introdujo o actualizó la capacitación de sus equipos de TI, mientras que un 27% reforzó las políticas de contraseñas y otro 27% incorporó o actualizó la realización periódica de copias de seguridad.

Entre las recomendaciones para reducir riesgos se encuentran limitar los accesos de empleados y proveedores únicamente a los sistemas que necesitan, realizar respaldos periódicos de información, definir procedimientos para responder ante incidentes y capacitar a los trabajadores para reconocer intentos de phishing.