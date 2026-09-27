El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que entre el lunes 28 y el miércoles 30 de septiembre se presentarán lloviznas en la costa centro y sur del país, acompañadas por incremento de la velocidad del viento y presencia de niebla y neblina en sectores próximos al litoral.

El aviso comprende zonas de Arequipa, Callao, Ica, Lima, Moquegua y Tacna, por lo que el organismo recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas durante los próximos días.

Lloviznas continuarán durante tres días

De acuerdo con la información difundida por Senamhi, las condiciones se presentarán durante tres días consecutivos.

Para este lunes 28 se prevén lloviznas en sectores de la costa centro y sur, además de mayor presencia de humedad y viento en zonas próximas al mar.

El martes 29 continuaría la presencia de lloviznas, niebla y neblina, mientras que para el miércoles 30 se mantienen previstas condiciones similares en distintos puntos de la franja costera.

¿Qué regiones están comprendidas?

El aviso meteorológico alcanza a sectores de las siguientes regiones:

Arequipa

Callao

Ica

Lima

Moquegua

Tacna

Senamhi clasifica la llovizna como uno de los fenómenos meteorológicos que puede ser objeto de avisos específicos para la costa peruana.

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Recomiendan precaución por menor visibilidad

La combinación de niebla, neblina y llovizna puede reducir la visibilidad, especialmente durante las primeras horas del día y en sectores próximos al litoral.

Por ello, se recomienda a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad cuando las condiciones lo requieran y mantener una distancia adecuada entre vehículos.

Las personas que realicen actividades al aire libre también deben considerar el incremento del viento y las condiciones de humedad previstas.

Senamhi recomendó consultar sus canales oficiales para conocer eventuales actualizaciones del aviso y los pronósticos correspondientes a cada localidad.