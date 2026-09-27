Un total de 530 casos de violencia escolar en la región La Libertad ha reportado la plataforma virtual SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu) de enero a agosto de este año.

Las estadísticas presentadas en este sistema precisan que 223 incidencias tiene que ver con violencia física (golpes, patadas, peleas), otras, 213 a agresiones psicológicas (insultos, apodos ofensivos, burlas, amenazas) y 94 a agresión sexual.

TIPO DE ESCUELA

384 casos de violencia se registraron en instituciones educativas públicas y 146 en el sector privado.

Ahora bien, 342 casos se reportaron en el nivel secundaria, 150 en primaria, y 34 en inicial.

Además de ello, dos casos se presentaron en el nivel primaria de educación básica especial. Uno en educación básica alternativa- avanzado y otro en el nivel inicial-intermedio.

Las estadísticas también permiten conocer que en lo que va del año, 267 víctimas de violencia fueron escolares del sexo masculino y 263 femenino.

AL DETALLE

El 42.08% está relacionado con la violencia física. El 28,7% de las agredidas fueron mujeres, mientras que el 71,3% varones.

En tanto, el 40,19% fue violencia psicológica. En este caso el 54,46% fueron mujeres y el 45,54% varones.

El 17,74% tiene que ver con violencia sexual. El 88,3% de las víctimas fueron mujeres y el 11,7% varones.

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DE DÓNDE VIENE

El análisis también revela que el 59,81% de casos de violencia se registró entre escolares. El 45.11% de las víctimas fueron mujeres; mientras que el 54.89% varones.

De la misma manera se precisa que el 40,19% de las incidencias reportadas de violencia lo ejerció el personal de la institución educativa contra el estudiante. El 56,43% de los escolares agredidos son del sexo femenino y el 43,66% masculino.

En tanto el 19,06% representa los casos reportados de acoso escolar (Bullying). El 54,46% de las víctimas fueron estudiantes del sexo femenino y 45,54% masculino.

Sobre el tema, Noa Díaz Uriarte, secretaria general del Sindicato de Trabajadores en la Educación La Libertad (Sitrell), pidió analizar con cuidado las estadísticas de la plataforma virtual SíseVe, ya que allí se reportan casos de violencia con pruebas y sin ellas.

No obstante, aclaró que eso no significa que la violencia escolar no exista. Lo que sucede es que el protocolo para actuar ante un caso de esta naturaleza no funciona adecuadamente, debido a que la mayoría de centros educativos públicos no cuentan mínimamente con un psicólogo.

Además, señaló que el problema de fondo que es la indisciplina en el estudiante y el incumplimiento de responsabilidad del padre de familia no es atendido.

“Entonces esos protocolos solo se basan en un informe, en conversaciones del departamento de tutoría con los estudiantes y se ha observado que poco o nada mejora esta situación”, apuntó la dirigente.

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